Участницу антикитайского митинга арестовали на 2 месяца — её подозревают в разжигании межнациональной розни

Бабакулов сообщил 24.kg, что следователи выясняли, был ли он знаком с Сапаралиевой до митинга. «На самом деле я никогда не видел эту женщину до митинга. В тот день она вырвала у меня микрофон и стала говорить», — сказал Бабакулов.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что «в словах Сапаралиевой усматриваются призывы к возбуждению межнациональной розни».