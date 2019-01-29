Участницу антикитайского митинга арестовали на 2 месяца — её подозревают в разжигании межнациональной розни

Жительницу села Сокулук Гульжамилу Сапаралиеву взяли под стражу 23 января. Такое решение принял следственный судья Первомайского районного суда. Сапаралиеву поместили в СИЗО-1 до 17 марта.
Об аресте Сапаралиевой сообщил организатор митинга Аманбол Бабакулов. На своей странице в фейсбуке он выложил фотографию судебного постановления.
Бабакулов сообщил 24.kg, что следователи выясняли, был ли он знаком с Сапаралиевой до митинга. «На самом деле я никогда не видел эту женщину до митинга. В тот день она вырвала у меня микрофон и стала говорить», — сказал Бабакулов.
Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что «в словах Сапаралиевой усматриваются призывы к возбуждению межнациональной розни».
Антикитайский митинг прошел на площади Ала-Тоо в центре Бишкека 17 января. Он закончился массовыми задержаниями и разгоном участников акции.
Митингующие требовали от властей ввести мораторий на выдачу кыргызского гражданства иностранцам, проверить использование средств от китайских кредитов, а также отслеживать и выдворять нелегалов из территории Кыргызстана.
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