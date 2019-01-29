Милиция не стала допрашивать журналиста Kaktus.Media из-за материала о перестрелке на КПП в Токмоке

Сотрудника редакции Марата Уралиева вызвали на допрос в отделение милиции в УВД Токмака вечером 28 января. На следующий день, милиционеры сообщили, что в допросе журналиста нет необходимости.

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На пресс-конференции 29 января сотрудники ГУВД Чуйской области заявили, что допрашивать Уралиева нет необходимости.

26 января Уралиев написал статью о перестрелке между контрабандистами, которые пытались взять под контроль грузовые перевозки. В результате конфликта ранили одного человека.

Издание сообщило, что мужчины, устроившие перестрелку, могут быть связаны с депутатом Токмакского парламента Кубанычбеком Кочкорбаевым и депутатом Жогорку Кенеша Урматом Самаевым.

В тот же день ГУВД Чуйской области заявило, что никакого конфликта на контрольно-пропускном пункте «Токмок-Автодорожный» не было. Той же версии придерживалась и Погранслужба.

Депутат Самаев позже заявил, что не имеет никакого отношения к инциденту, который произошел на КПП.

Тем не менее, 28 января один из пострадавших записал видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову и попросил защитить его от Урмата Самаева и его людей.



«Я даже не могу теперь обратиться в больницу и милицию, так как депутат парламента Самаев контролирует все. Если даже обратишься с заявлением, то дела закрываются, мы такое видели много раз», — приводит слова пострадавшего Kaktus.Media.

На момент публикации материала журналисту «Клоопа» не удалось связаться с Самаевым для получения комментариев.