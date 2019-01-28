Правительство Кыргызстана не будет продавать «Мегаком»

Об этом заявил глава компании Акылбек Жамангулов. По его словам, это решение поддержал и президент Сооронбай Жээнбеков, и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. До этого сотовый оператор пытались продать несколько раз.

Акылбек Жамангулов в интервью «Азаттыку» назвал отказ от продажи компании «политическим решением».

«Государственная компания должна приносить прибыль государству. Мы стараемся построить образцовую компанию, которая на 100 процентов принадлежит государству», — заявил он.

По его словам, такое решение приняли президент Сооронбай Жээнбеков и глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

Жамангулов добавил, что за последние 5 лет сотовый оператор выплатил государству дивидендов на 20 млрд сомов.

Акылбек Жамангулов возглавил «Мегаком» 24 октября 2018 года. До этого он был депутатом парламента от партии «Республика — Ата-Журт».

Как власти пытались продать «Мегаком»

Сотовый оператор заработал в Кыргызстане в 2006 году. После апрельских событий 2010 года, компанию национализировали.

С 2015 года власти Кыргызстана пытались продать «Мегаком» несколько раз. Изначально цену за компанию установили в 19 млрд сомов, однако из-за отсутствия покупателей её снизили до 13,5 млрд.

Одна из последних компаний, желавших купить сотовый оператор, оказалась связана с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его партнерами.

Соавтор: Асель Осмонгазиева