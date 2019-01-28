Экс-министр транспорта Малабаев попал в ДТП, он в реанимации

Авария произошла вечером 27 января. ГУОБДД Чуйской области сообщило, что водитель машины не справился с управлением и автомобиль вылетел с трассы в ущелье Белогорка.

Водитель погиб на месте происшествия, а Малабаева и еще двоих пассажиров доставили в Бишкекский центр травматологии и ортопедии.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова не смогла подтвердить, что в ДТП пострадал именно экс-министр Малабаев — она объяснила это «неимением права разглашать такую информацию».

Главврач Бишкекского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков сообщил журналистке «Клоопа», что состояние Малабаева «тяжелое-стабильное» и сейчас он в реанимации.

«У него множественные переломы ребер. Точно 3 ребра [сломано], сотрясение головного мозга. Возможны переломы хрящевой части», — сказал Кубатбеков.

Он добавил, что у двоих других пострадавших диагностировано сотрясение головного мозга.

Аргынбек Малабаев занимал пост министра транспорта в 2015 году. Он ушел со своей должности из-за скандала, связанного с тендером по ремонту трассы Бишкек — Корумду.

Тогда контракт на реконструкцию дороги выиграла китайская компания «Лонг Хай», не имевшая лицензии.

Это привело к конфликту между Темиром Сариевым, который тогда был премьер-министром и Аргынбеком Малабаевым.

Сариев утверждал, что к нарушениям по тендеру привела плохая работа Малабаева и предложил уволить его. Малабаев, в свою очередь, обвинил Сариева в лоббировании интересов «Лонг Хай». На фоне этого скандала и Малабаев, и Сариев покинули свои должности.

Соавтор: Эмиль Султаналиев