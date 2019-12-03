В женской исправительной колонии №2 Госслужбы исполнения наказаний 29 ноября прошел осенний бал.

Представитель пресс-службы ГСИН Самат Калыков рассказал «Клоопу», что в мероприятии приняло участие около 40 осужденных — примерно по 10 в каждой команде. В конкурсе были организованы танцы, настенная газета и показ модной одежды.

По его словам, спонсоры предоставили некоторым женщинам атрибутику для красочного образа, включая косметику. Другие же заработали на нее самостоятельно.

«Осужденные работают в швейном цеху или пекарне. Потом получают за это зарплату, на которую могут заказать косметику», — сказал Калыков.

По результатам конкурса члены жюри участникам вручили грамоты, подарки и цветы. После чего для присутствующих гостей был организован концерт.

«Я не знаю, что были за подарки, какие-то коробки. Может быть с женскими принадлежностями. Цветы я точно видел», — сообщил Калыков.