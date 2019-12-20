В Бишкеке прошел внеочередной съезд партии «Республики» — прибыл на нее и ушедший из политики экс-премьер Омурбек Бабанов. Он объявил об уходе из политики и освобождении поста председателя партии.

«Я хочу сообщить о завершении политической деятельности. Пришло время передать флаг молодому поколению. В качестве нового лидера я вижу Мирлана Жээнчороева. Я знаю его как человека слова. Верю, что он внесет большой вклад и в будущее нашей страны, в будущее партии. Реформы будут продолжены», — сказал Бабанов. Новым лидером партии был избран депутат Мирлан Жээнчороев.

Бабанов и ранее говорил, что уйдет из политики. Это произошло после того, как он проиграл в выборах президента Кыргызстана. Тогда он временно покинул страну из-за возбужденных уголовных дел. Вернувшись в августе этого года, он сдержал обещание и не стал заниматься политикой. Бабанов говорит, что против него возбуждено восемь уголовных дел — по четыре в Финполе и ГКНБ. По делу Бабанова Финпол также арестовал 16 объектов недвижимости, принадлежавших банку «Кыргызстан».