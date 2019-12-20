Бизнесмен, из-за которого вчера ночью задержали мужа антикоррупционной активистки Ширин Айтматовой, дал одну из самых коротких пресс-конференций этого года. Узнав, что Сыргак Кенжебаев – муж Айтматовой, адвокатка бизнесмена прервала встречу с журналистами «по ряду личных причин».

Полная запись пресс-конференции:

Адвокат гражданина Китая, который обратился с заявлением на мужа Ширин Айтматовой, сейчас даёт пресс-конференцию.Мужа Ширин Айтматовой задержали вчера ночью в аэропорту Алматы и доставили в СИЗО ГКНБ в Бишкеке. Подробности можете прочитать здесь: https://kloop.kg/blog/2019/12/20/shirin-ajtmatova-soobshhila-o-vozmozhnom-pohishhenii-svoego-supruga/ Publicerat av Kloop Torsdag 19 december 2019

Маймайтяминг и Кенжебаев

Китайский бизнесмен Мотайлифу (Муталиф) Маймайтяминг подтвердил, что он написал заявление в ГКНБ на Сыргака Кенжебаева, мужа Айтматовой.

По словам его адвокатки Жанары Аскар кызы, Маймайтяминг приехал в Кыргызстан в 2018 году для участия в тендере «Безопасный город». С Кенжебаевым его познакомил «гражданин Турции Аскар».

«Мой заявитель обратился [в правоохранительные органы] в начале декабря – партнер [Кенжебаев] не отдает ему его паспорт. После этих случаев, после того, как Кенжебаев вернул ему паспорт, он сначала забрал у него 350 тысяч долларов, потом требовал еще 250 тысяч», – сказала адвокатка.

В доказательство она привела договор, якобы заключенный между Кенжебаевым и Маймайтямингом. Адвокатка утверждает, что Кенжебаев угрожал ее клиенту связями в МВД, поэтому «14 или 15 декабря» они обратились в ГКНБ.

«Представлял знакомых, угрожал, что его депортируют. […] Такого рода факты должны пресекаться, поэтому мы обратились в правоохранительные органы», – сообщила она.

Задержание в Алматы

Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы, где он ждал супругу, детей и тещу. Мать Ширин Айтматовой должны были отправить на лечение заграницу. Айтматова сообщила об этом в ночь с 19 на 20 декабря.

Ширин Айтматова

Когда Айтматова с семьей прибыла в Алмату, то получила сообщение от мужа о задержании. После этого активистка искала супруга и обращалась в правоохранительные органы Казахстана и погранслужбу, однако те не знали или не говорили ничего о задержании Кенжебаева.

Только утром 20 декабря ГКНБ Кыргызстана сообщил, что Кенжебаев был задержан и водворен в изолятор ведомства. Айтматова назвала это репрессией.

Айтматова – дочь классика мировой литературы Чингиза Айтматова, бывшая депутатка и политактивистка. Она создала антикоррупционное движение Умут 2020, которое сотрудничает с расследователями из центра Bellingcat и создает видеорасследования.

Она утверждает, что интерес к ее супругу со стороны правоохранительных органов появился после того, как главным объектом её расследований стала деятельность бывшего заместителя главы таможни Раима Матраимова.

Матраимов – фигурант совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне, которое вышло в ноябре и декабре 2019 года. После выхода этого расследования Матраимов и его родственники подали в суд на журналистов, написавших его.