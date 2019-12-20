1 min read
Избитый кыргызстанец

Консул Кыргызстана Кадырбек Мырзабаев заявил, что из Хабаровска депортируют 14 кыргызстанцев, среди которых есть те, кто жаловался на избиение сотрудниками ОМОН. По его словам, их депортируют из-за нарушения миграционных правил — это было доказано в суде.

Немного другую информацию дала представительница посольства Кыргызской Республики в России Гулбарчын Байымбетова. По ее словам, избитых в Хабаровске кыргызстанцев могут депортировать из России, пока ведется проверка — нарушали ли они миграционные законы.

«На данный момент нельзя сказать, что суд постановил депортировать наших граждан. Сейчас ведётся проверка всех обстоятельств, а именно было ли нарушение миграционного законодательства со стороны наших граждан. С нашей стороны пострадавшим мигрантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая», — сообщила Байымбетова.

Тем не менее, правозащитница Валентина Чупик предупреждала журналистов, что избитым кыргызстанцам угрожали депортацией.

«Начальник ОВД через работодателя якобы передал им, что кто будет жаловаться — депортируют на 5 лет, а кого нельзя депортировать из-за семьи в России — того подставят с наркотиками и в тюрьму посадят», — рассказала она.

Избиение кыргызстанцев

13 декабря в Консульство Кыргызстана в Хабаровске обратились кыргызстанцы — они рассказали, что их избили сотрудники ОМОН, забрали их документы и не вернули. Изначально сообщалось, что поступило 15 заявлений. Позднее выяснилось, что за помощью обратились 17 кыргызстанцев.

ОМОН вошли в местный автопарк и избили около 70 кыргызстанца. По информации узбекских СМИ, также были избиты 20 узбекистанцев.

Всех их привезли в отделение милиции. По словам пострадавших, полицейские заклеили видеокамеры и избивали их дубинками, приговаривая, что им не нравятся их “морды”, “это за проезд на красный свет” и так далее.

Некоторым избитым не вернули документы, из-за чего их не приняли в больницах. По словам пострадавших, из-за сильного избиения нескольким мигрантам пришлось вызвать скорую, которая из-за отсутствия документов высадила их из машины, и они лечились дома.

МИД Кыргызстана выразил «решительный протест» советнику-посланнику российского посольства в Кыргызстане. Представитель российского посольства заверил министерство, что по факту избиения уже возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске кыргызскую дипмиссию заверили, что омоновцев, избивших кыргызстанцев, привлекут к ответственности.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА