Избитый кыргызстанец

Консул Кыргызстана Кадырбек Мырзабаев заявил, что из Хабаровска депортируют 14 кыргызстанцев, среди которых есть те, кто жаловался на избиение сотрудниками ОМОН. По его словам, их депортируют из-за нарушения миграционных правил — это было доказано в суде.

Немного другую информацию дала представительница посольства Кыргызской Республики в России Гулбарчын Байымбетова. По ее словам, избитых в Хабаровске кыргызстанцев могут депортировать из России, пока ведется проверка — нарушали ли они миграционные законы.

«На данный момент нельзя сказать, что суд постановил депортировать наших граждан. Сейчас ведётся проверка всех обстоятельств, а именно было ли нарушение миграционного законодательства со стороны наших граждан. С нашей стороны пострадавшим мигрантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая», — сообщила Байымбетова.

Тем не менее, правозащитница Валентина Чупик предупреждала журналистов, что избитым кыргызстанцам угрожали депортацией.

«Начальник ОВД через работодателя якобы передал им, что кто будет жаловаться — депортируют на 5 лет, а кого нельзя депортировать из-за семьи в России — того подставят с наркотиками и в тюрьму посадят», — рассказала она.

Избиение кыргызстанцев

13 декабря в Консульство Кыргызстана в Хабаровске обратились кыргызстанцы — они рассказали, что их избили сотрудники ОМОН, забрали их документы и не вернули. Изначально сообщалось, что поступило 15 заявлений. Позднее выяснилось, что за помощью обратились 17 кыргызстанцев.

ОМОН вошли в местный автопарк и избили около 70 кыргызстанца. По информации узбекских СМИ, также были избиты 20 узбекистанцев.

Всех их привезли в отделение милиции. По словам пострадавших, полицейские заклеили видеокамеры и избивали их дубинками, приговаривая, что им не нравятся их “морды”, “это за проезд на красный свет” и так далее.

Некоторым избитым не вернули документы, из-за чего их не приняли в больницах. По словам пострадавших, из-за сильного избиения нескольким мигрантам пришлось вызвать скорую, которая из-за отсутствия документов высадила их из машины, и они лечились дома.

МИД Кыргызстана выразил «решительный протест» советнику-посланнику российского посольства в Кыргызстане. Представитель российского посольства заверил министерство, что по факту избиения уже возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске кыргызскую дипмиссию заверили, что омоновцев, избивших кыргызстанцев, привлекут к ответственности.