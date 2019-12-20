Телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев сделал заявление, касающееся заключений госкомиссии по событиям в Кой-Таше. Оно было опубликовано на странице Атамбаева в фейсбуке.

Сагымбаев назвал заключения «наглой и гнусной ложью, […] вынесенной в угоду действующим властям».

Он заявил, что руководители ГКНБ «не моргнув глазом соврали» депутатам парламента о том, что он был заранее предупрежден об операции и не выполнил приказ.

«В тот день они отдали двуличный приказ: сотрудникам «Альфы» – «поймать и привести экс-президента», а мне – «охранять объект». Бойцы «Альфы» не справились с поставленной задачей. Я четко выполнил свои служебные обязанности и передал объект живым и невредимым – с головы объекта охраны не упал ни один волос», – сказал он.

По его словам, еще до событий 7-8 августа он лично обратился к экс-руководителю 9-й службы Тимуру Шабданбекову и спросил у него о том, какими будут его обязанности и ответственность в случае применения силового захвата Атамбаева.

«»Если это ваш приказ, то прошу оформить его в письменном виде, в нем прямо укажите, что ответственность за безопасность Алмазбека Атамбаева берете лично на себя». Я настаивал на этом. Но Шабданбеков не согласился, видимо, пытаясь отвести от себя ответственность, и сказал: «Канат, ты пока иди, я сам все уточню с верхами и сообщу тебе». После этого разговора он не связывался со мной и ничего не сообщал», – рассказал Сагымбаев.

Он также призвал привлечь к ответственности руководство ГКНБ, «подготовивших план, приведший к негативным последствиям, бросивший бойцов в руки разъяренной толпы».

Бывший сотрудник ГКНБ также выразил сомнения относительно результатов экспертизы по делу об убийстве сотрудника спецназа ГКНБ Усенбека Ниязбекова.

По его словам, он просил разрешить ему принять участие в экспертизе, но ему отказали.

«Оружие, указанное в экспертизе, находилось на третьем этаже дома, оно не выносилось оттуда. Почему нет следов и ни одной капли крови от третьего до второго этажа? Человек, получивший пулю из СВД, истекал бы кровью», — сказал Сагымбаев.

Он добавил, что сотрудник спецназа не мог быть ранен из оружия СВД, поэтому его и Атамбаева не могут обвинять в убийстве Ниязбекова.

«У меня нет никаких показаний против Алмазбека Атамбаева. Я никогда не нарушал закон. Самое главное, я выполнял свои обязанности четко, строго соблюдая требования закона», – заключил он.

Канат Сагымбаев – бывший сотрудник 9-го отдела ГКНБ и начальник охраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Его задержали в ночь на 25 сентября. Против него выдвинули подозрения по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Воспрепятствование действиям следствия», «Массовые беспорядки». Позже его обвинили в убийстве сотрудника спецназа «Альфа» Усена Ниязбекова.

Сагымбаев обеспечивал безопасность бывшего президента Атамбаева во время конфликта в Кой-Таше в августе.

Спустя месяц после столкновений в Кой-Таше, Сагымбаева уволили со службы в ГКНБ по статье «Служебное несоответствие». Это объяснили тем, что он совершил «несанкционированный контакт со СМИ», не сдал служебное оружие и не вернул спецтехнику в срок.

Сам Сагымбаев занимался охраной Атамбаева еще во время его президентского срока.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев 12 декабря заявил, что экспертиза установила, что Ниязбеков был убит пулей, выпущенной из снайперской винтовки, принадлежащей Атамбаеву. Он также сообщил, что Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Усена Ниязбекова.