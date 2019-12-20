«Мне захотелось, чтобы бишкекчане взглянули на «Тазалык» по новому», — говорит Жибек Каракеева, отвечающая за пресс-службу в муниципальном предприятии. Заручившись поддержкой фотографа, магазинов одежды и парикмахера, в «Тазалыке» сделали фотосессию для грузчиков и дворников, позволив им увидеть себя — и показать себя горожанам — в новом образе, без привычных жилетов и спецодежды.

Полная фотосессия опубликована в фейсбуке Каракеевой — она вызвала много положительных отзывов от пользователей соцсети.

Автор: Студент школы Kloop.kg Мундузбек Калыков.