Иллюстрация Татьяны Зеленской. Любое сходство с действующим или бывшим чиновником случайно. А может быть и нет. ;)

Этот текст был изначально публикован Данияром Аманалиевым на его странице в фейсбуке. Тексты, опубликованные в рубрике «Мнения», отражают позицию их авторов.

Данияр Аманалиев — соучредитель ololo, сети ко-воркингов и арт-студий в Кыргызстане Наш враг — это государство. Эта парадигма объясняет все, что сейчас происходит. Не путать со страной, ее мы любим. Государство — это институт, созданный народом для защиты общественных интересов, преодоления отрицательных внешних эффектов, которые возникают из-за перекосов рынка. Чтобы защищать нас, государство собирает налоги, выстраивает армию, разведку, милицию, суды, законы, охрану окружающей среды, дороги, аэропорты, электрическую сеть, пограничные посты, паспорта, больницы, морги, детские сады, систему общего образования и т. д.

Когда государство не справляется со своими функциями, в стране царит преступность, госуслуги предоставляются некачественно, экология летит к чертям, слабых бьют и выдавливают, дороги портятся, качество жизни падает, экономика падает.

Когда государство — враг, ограниченная кучка людей старается как можно дольше сохранить свою кормушку, отодвигает народ от принятия решений, сажает в тюрьму несогласных, затыкает рот СМИ, принимает законы, которые расширяют кормушку, и периодически (чтобы снизить недовольство народа) организовывает праздники, раздает показушные награды, примазывается к любому чужому успеху и старается маргинализировать тех, кто понимает, что по-настоящему происходит.

Маргинализировать = сделать так, чтобы большинство народа их ненавидело, унижало, било и радовалось, когда уедут. Когда народ сам мочит тех, кто мог бы государство разоблачить, это для врага идеальная ситуация.

Государство-враг вообще не стремится защитить общественные интересы, оно ворует миллион и дает подачку на тысячу, потому что знает, что пипл хавает. Со временем государство окончательно забывает, зачем существует, оно начинает открыто торговать должностями, игнорировать закон и борзеть все больше. Еще хуже то, что со временем и народ забывает о миссии государства, привыкает и начинает играть по новым правилам — заискивает перед министрами, мечтает о госдолжностях для своих детей.

Это причина, по которой ни одна государственная услуга на длительной дистанции не предоставляется качественно, вежливо, с улыбкой.

На коротких дистанциях бывают вспышки — отдельные романтики идут работать на государство и искренне верят, что могут изменить ситуацию изнутри. Если они талантливы, это создает сюрпризы (процедура получения паспорта, к примеру) и дарит надежду, но, как однажды очень точно сказал Эркин Джаманбаев: «Если в скисший айран по капле добавлять свежий айран…» Эта фраза хорошо объясняет, почему государство-враг не может быть изменено изнутри.

Что делать в нашей ситуации?

И дальше я всегда буду писать только по отношению к остающимся единомышленникам.

1. Поменять парадигму и страдать меньше. Всегда легче, когда понимаешь причинно-следственные связи.

2. Признать, что каждый из нас виноват в этой ситуации, напоминать себе и другим простые и банальные истины: «государство — слуга», «нельзя жить в страхе», «это наша страна».

3. Не помогать врагу, но идентифицировать тех романтиков, которые хотят менять ситуацию изнутри, поддерживать их лично, подхватывать, когда система их будет вышвыривать.

4. Бороться за каждого союзника, выхватывать из цепких лап, держаться друг за друга крепко (нельзя допустить, чтобы муж Ширин Айтматовой стал их заложником).

5. Соблюдать закон и давать по рукам, когда враг его пытается изменить под себя (последний пример — хотят урезать патенты, чтобы забрать еще больше ресурсов у экономики и разоровать).

6. Ответить себе на вопрос: чем это должно закончиться? Во имя чего мы остаемся?

7. Набраться терпения и ждать без дедлайнов. Раим — это кусочек мозаики, бороться нужно с бОльшим злом. Со злом, которое здесь уже более 100 лет. А значит, борьба будет длинной, нужно беречь тепло, энергию, здоровье, горло, близких, деньги.

Трудные времена родили Манаса. В нашей ситуации есть 2 возможных быстрых исхода:

А. Появится Бэтмен и начнет расправляться с главными лицами в стане врага. Вне судов и законов заставит их вспомнить, что слуги — они.

Б. Появится лидер на стыке созидательных миров: человек, который будет принят и понят городом и селом, бизнесменом и пенсионером.

Не хотел бы, чтобы, сценарий А сбылся, потому что нельзя побеждать беззаконие беззаконием. Но надеюсь, что сценарий Б будет, оставив распри, поддержан всеми, кто любит эту страну. Я думаю, осталось ждать недолго.

Что делать, если А и Б не сбудутся быстро? Держаться вместе, взращивать лидера и суметь его разглядеть, когда он проявится.

Параллельно — созидать, творить. Понимать, что прибыль, рост, создание рабочих мест, сохранение в стране интеллекта и креативности — это важная часть борьбы. Когда мы победим, ядро созидателей все отстроит еще лучше, чем было. Уедут созидатели — окажемся в фильме «Я — легенда»: вот уже и вакцина готова, только уже никому не нужна. Это то, чем занимаюсь я и мои коллеги. Я не пойду в политику, потому что вношу вклад другим способом, а ты?

Если государство станет слугой, поправить экономику, воздух, медицину, безопасность, будет легко, рецепты уже давно известны, только они не нужны государству-врагу, потому что урезают кормушку и создают риск потери власти (даже Саакашвили однажды проиграл выборы в супер-быстро развивающейся Грузии).

Мы победим этого врага, и эта страна будет свободной и богатой. Наши дети будут ходить по нашим горам и жить совсем другой жизнью.

Так будет, поэтому мы остаемся.

Чтобы так было, мы будем бороться.