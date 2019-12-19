Газета «Азия Ньюс» опубликовала интервью с экс-замглавы таможенной службы Раимом Матраимовым — фигурантом расследования о коррупции на таможне, которое выпустили «Азаттык», «Клооп» и OCCRP в ноябре и декабре этого года.

В нем Матраимов подтвердил свое знакомство с бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, как с «инвестором международного уровня» с 2007 года.

По его словам, он познакомился с ним по долгу службы во время работы на таможне.

«Так как раньше сотрудники таможенной службы изучали рынок и выявляли крупные конторы, которые приносили большую пользу в бюджет Кыргызстана — в нашу обязанность входило создание для них самых выгодных условий», – заявил он.

Матраимов считает, что от деятельности компаний Абдукадыра Кыргызстан остался в выигрыше.

«Как мне известно, этот человек [Абдукадыр] инвестирует миллионы долларов в строительную сферу в Узбекистане. От этого государство в выигрыше», – сказал он.

Большая часть интервью Матраимова, которое заняло полторы полосы в «Азия Ньюс», была посвящена отрицанию им фактов, приведенных в расследовании «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP.

Расследование о связях Матраимовых с кланом Абдукадыр

OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили в ноябре и декабре журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В нём рассказывается о связях Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть 700 миллионов долларов бизнеса Абдукадыра и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова инвестировала в строительный проект в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.

10 декабря семья Матраимовых подала на «Азаттык» и «Клооп» в суд за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации Раимбека Матраимова. Они хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов (177,7 тысяч долларов) от «Клоопа» и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) от Али Токтакунова.

Кроме этого, они пытаются добиться компенсации в 15 миллионов сомов (213,2 тысячи долларов) от издания 24.kg, которое не было причастно к работе над расследованием, а перепечатало его.