Экс-мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов отказались давать показания в Ленинском районном суде 4 ноября.

Их адвокат Сергей Слесарев сообщил, что его подзащитные «не хотят оправдываться, и что давно все известно».

«Они считают, что не должны оправдываться за необоснованно предъявленные обвинения», — сказал он.

Кулматов назвал судебный процесс «беспределом» и заявил, что мог сбежать из страны, так как его предупреждали о предстоящем аресте.

«Но я не побегу. Это моя страна. […] Однако оправдываться не буду. Школа стоит. Все, что делали эти люди, которые сидят на скамье обвиняемых, делали от души. Вы можете нас посадить, но сердцем и душой мы свободны», — заявил он.



Ибраимов сказал, что ему понятно, какое решение вынесет суд.

«В 2017 году был хороший девиз: выбирай, не выбирай, все равно президентом будет один человек. И здесь вы тоже одно решение примете», — добавил он.

Оба политика входили в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сейчас экс-мэры содержатся в СИЗО ГКНБ.

Сам Атамбаев и другие его близкие соратники тоже находятся в следственном изоляторе ГКНБ по обвинениям в различных преступлениях. Бывший президент также отказался давать показания в суде по делу о конфликте в селе Кой-Таш.

Суд над экс-мэрами

Кубанычбека Кулматова обвиняют в незаконном использовании 2 млн долларов США из китайского гранта на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо в 2014 году.

Албека Ибраимова обвиняют в коррупции на посту мэра Бишкека, а также в «незаконной передаче муниципальной земли». Еще одно обвинение связано с продажей пансионата «Солнечный берег». Кроме этого, его имя фигурирует в деле Кубанычбека Кулматова.

Кулматова и Ибраимова задержали на фоне конфликта между Атамбаевым и нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым. После арестов Кулматов и Ибраимов назвали свое преследование «политическим».

Кроме них, обвиняемыми по этому делу проходят 13 человек.