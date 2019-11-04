Госкомиссия по расследованию штурма дома Атамбаева закончила свою работу. Два члена не поддержали заключение

Члены госкомиссии по расследованию конфликта в селе Кой-Таш вынесли свое заключение 31 октября. В нее входит 21 человек, среди которых семь депутатов, представители правоохранительных органов, общественные деятели и эксперты.

Сейчас текст заключения находится на стадии правок, поэтому его не опубликовали.

Однако одна из членов комиссии — бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова — проголосовала против заключения комиссии.

Жаркынбек Касымбеков, также состоящий в комиссии, воздержался от голосования.

Работа госкомиссии «провальна»

Сооронкулова заявила в интервью «Клоопу», что проголосовала против заключения комиссии.

По ее словам, вывод комиссии «очень расплывчаты», а также не прописана ответственность глав Госкомитета нацбезопасности и Министерства внутренних дела за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которое силовики проводили 7 и 8 августа.



«Поэтому я и голосовала против. В заключении просто представлена хронология, но нет никакой правовой оценки», — сказала Сооронкулова в интервью информагентству 24.kg.

Касымбеков в интервью Kaktus.Media сообщил, что работа госкомиссии «стала провалом» из-за того, что не выслушали обвиняемых. «Не слушали ни Фарида Ниязова, ни Атамбаева. Я даже в заседании парламента участвовать не буду», — заявил Касымбеков.

Комиссия «не правомочна давать правовую оценку»

Парламентарий Алмазбек Баатырбеков, состоящий в комиссии, поддержал итоговое заключение. По его словам, у других членов комиссии практически не было сомнений, а высказалась против заключения только Сооронкулова.

«Комиссия не правомочна давать оценку. Если расследование следствием идет, они должны работать в рамках своих полномочий. […] Сомнений никаких не было. В последний раз, когда голосовали, были кое-какие предложения, их внесут и мы соберемся и подпишем. Это то же заключение, но были нюансы, которые нужно было подкорректировать», — заявил он.

Депутат Тынчтык Шайназаров тоже проголосовал за заключение госкомиссии. По его словам полное заключение будет готово после 10 ноября — пока в нем есть правки.

«Я проголосовал за и считаю это правильным. Клара Сооронкулова мотивирует тем, что не дана правовая оценка, но парламент не может давать правовую оценку, это должны делать правоохранительные органы и суд. Хронология нужна для того, чтобы парламент и весь народ поняли, что, когда и во сколько произошло», — сказал он.

По его словам, заключение комиссии будет обсуждаться парламентом и депутаты решат, какой сделать вывод и какие рекомендации дать госорганам.

«Парламент дает политическую оценку. Правовую оценку парламент не может давать», — заявил Шайназаров.

Комиссию по расследованию событий в Кой-Таше создали по распоряжению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева 29 августа. Ее возглавил первый вице-премьер-министр Жениш Раззаков.

Комиссия изучает столкновение между правоохранителями и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которое произошло 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. При попытке задержания Атамбаева погиб один спецназовец, еще 170 человек получили ранения.