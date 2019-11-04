ГУВД Чуйской области сообщило, что к ним с заявлением обратился мужчина. Он заявил, что 1 ноября его избили двое неизвестных мужчин. По его словам, нападение произошло на одной из автостоянок города Токмок.

Позже факт нападения зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство». Следователи выяснили личности подозреваемых — ими оказались сотрудники изолятора временного содержания Токмака. Причины нападения пока неизвестны.

«Материалы дела направлены в органы прокуратуры для дальнейшей передачи в ГКНБ. Кроме того, служба внутренних расследований проводит служебное разбирательство», – сообщили в ГУВД.

В Кыргызстане 1 ноября отмечается день милиции.