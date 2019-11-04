Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 16 октября подписал постановление об установлении лимитов на потребление электроэнергии по всем регионам Кыргызстана в осенне-зимний период.

В документе прописаны лимиты для всех областей, а также городов Бишкек и Ош.

«Компании «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» совместно с местными госадминистрациями должны разработать графики разгрузки электрических сетей в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования и дефицита мощности электроэнергии», — говорится в документе.

Кроме того, в постановлении прописано, что чиновники не должны допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности.

«За выполнение установленных лимитов потребления электроэнергии и мощности несут персональную ответственность полномочные представители правительства, главы местных госадминистраций, главы айыл окмоту, руководителей электрокомпаний», — указано в документе.

В пресс-службе компании «Северэлектро» заверили, что даже при превышении лимита потребления, абонентов не будут отключать от электроэнергии.

«Мы работаем в информационном порядке и информируем население об экономии. У нас есть часы-пик максимальных нагрузок. В эти моменты мы просим потребителей немножко воздержаться от включения всех электроприборов сразу», — сообщили «Клоопу» в пресс-службе компании.

Период маловодья

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что дефицита электроэнергии этой зимой не ожидается и отключать электроэнергию не планируют.

Однако он также неоднократно заявлял, что в этом году наступил период маловодья и объем воды в Токтогульском водохранилище снизился на два миллиарда кубометров по сравнению с 2018 годом. Сейчас расход воды из водохранилища значительно превышает приток воды туда.

На водохранилище построена Токтогульская ГЭС, которая обеспечивает более 30 процентов электроэнергии в стране.

«Как известно, наступил маловодный сезон. Поэтому мы перешли к экономии электроэнергии. Идут переговоры об импорте электричества из Казахстана и Туркменистана», — заявил в конце августа председатель Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

Если денег на покупку электроэнергии не хватит, или власти не смогут договориться с соседними странами, то правительство может использовать веерные отключения в стране, чтобы сэкономить электричество.

Подобное уже происходило в зимний период в 2008-2009 годах. Тогда к ежедневным отключениям электроэнергии по стране привел или экспорт электроэнергии в больших масштабах из Кыргызстана в другие государства, или же то, что власти продали всю воду из водохранилища на полив другим странам.

Из-за этого объем воды в Токтогульском водохранилище снизился до критического уровня. Это сильно ударило по имиджу президента Курманбека Бакиева и стало одной из причин его свержения.