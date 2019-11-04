Сестра Матраимовых

Чынара — член влиятельной и богатой семьи Матраимовых. Парковый участок в 1596 кв. м. она купила в 2008 году за 160 тысяч долларов.

На следующий год она получила в подарок соседний участок от некой Аиды Алымовой, но что именно связывало Матраимову с этой женщиной — неизвестно.

Матраимова продала оба участка в 2012 году за 191 тысячу долларов — на одном из них уже построили особняк, а на втором одноэтажный дом.

«Данный земельный участок был куплен при строгом соблюдении законов и по рыночной цене. Этот участок земли не являлся парковой зоной и не находился под охраной как “зеленая зона”. Мои братья к покупке не имеют отношения, я самостоятельная личность», — написала журналистам Чынара Матраимова.

Все ее братья проигнорировали просьбу авторов расследования о комментариях.