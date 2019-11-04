Недавно «Клооп» выпустил расследование о том, как мэрия Бишкека долгие годы раздавала большие земельные участки городского парка Ататюрк в руки госслужащих, судей и других влиятельных персон.
Ранее мы уже рассказывали о депутатах, ставших владельцами парковых участков, а в этом материале остановимся на некоторых бизнесменах, которые тоже когда-то стали хозяевами парковых земель.
Сестра Матраимовых
Чынара — член влиятельной и богатой семьи Матраимовых. Парковый участок в 1596 кв. м. она купила в 2008 году за 160 тысяч долларов.
На следующий год она получила в подарок соседний участок от некой Аиды Алымовой, но что именно связывало Матраимову с этой женщиной — неизвестно.
Матраимова продала оба участка в 2012 году за 191 тысячу долларов — на одном из них уже построили особняк, а на втором одноэтажный дом.
«Данный земельный участок был куплен при строгом соблюдении законов и по рыночной цене. Этот участок земли не являлся парковой зоной и не находился под охраной как “зеленая зона”. Мои братья к покупке не имеют отношения, я самостоятельная личность», — написала журналистам Чынара Матраимова.
Все ее братья проигнорировали просьбу авторов расследования о комментариях.
Основатель IT-компании
Кубанычбек Шейитов основал компанию Inter-Alliance более 20 лет, начав с продажи компьютеров. За последние пять лет компания выиграла гостендеры на сумму более миллиона долларов на поставку оборудования.
Шейитов бесплатно получил участок в 790 кв. м. от мэрии в 2003 году — затем в парке появился двухэтажный особняк с бассейном.
Журналисты «Клоопа» попытались взять у него комментарии о том, как он стал владельцем земли в парке, но бизнесмен отказался это обсуждать.
Предприниматель и экс-депутат
Бизнесмен и бывший депутат Эркин Байсалов получил большой участок рядом с мечетью в парке Ататюрка в 2003 году. Мэрия выдала ему 1440 кв. м. парковой земли. Изначально Байсалов стал временным владельцем.
Но в 2009 году он сумел оформить землю на себя, а спустя два года — перепродать. Новый владелец построил на участке 4-этажный дом, окруженный забором и видеокамерами.
Еще Байсалов является владельцем и совладельцем девяти компаний, две из которых не ведут никакой деятельности.
Банкир
Мурат Кунакунов стал владельцем участка в Ататюрке в 2008 году — в отличие от многих соседей, он купил землю, а не получил ее бесплатно. Когда-то на участке, приобретенном Кунакуновым, власти хотели построить отель для иностранных делегаций, но строительство так и не завершилось из-за нехватки финансирования.
Через год после покупки Кунакунов построил на участке большой особняк, а потом подарил землю своей жене. С его домом соседствуют не только виллы, но и здание Генеральной прокуратуры.
Кунакунов проигнорировал просьбу журналистов о комментарии.
Бывшая жена сбежавшего премьера
Чинара Исаева когда-то была замужем за экс-мэром Бишкека и премьер-министром Данияром Усеновым. В 2013 году Усенова заочно приговорили к 15 годам колонии за передачу 11 гектаров парковой земли под застройку.
Сам Усенов к тому времени уже как три года жил в Беларуси под вымышленным именем Даниил Урицкий — он сбежал туда после революции 2010 года.
Однако его бывшая жена получила один из самых больших участков в парке еще в 2003 году — тогда ей дали землю, площадью 5557 кв. м.
Позже она выкупила еще два участка неподалеку, а затем перепродала их почти за 150 тысяч долларов.
Сама Чинара Исаева не ответила на просьбу журналистов о комментарии.