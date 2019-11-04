Обновлено в 14:20

По сообщениям СМИ, наезд на ребенка произошел 3 ноября на улице Орозбекова.

«Водитель не заметил, как ребенок забежал за автомобиль. В результате водитель наехал на трехлетнего мальчика», — сообщило издание Kaktus.Media со ссылкой на ГУОБДД.

Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию Национального госпиталя, однако он скончался, не приходя в сознание.

Экспертиза ГУОБДД показала, что в момент наезда водитель был трезв. Сейчас его машина помещена на штрафстоянку, начато досудебное производство.