Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главредами кыргызских СМИ и ответил на их вопросы. Мы выбрали пять его важных, но спорных ответов.

Бесплатный участок в Ататюрке

Президент признал, что ему выдали бесплатный участок в парке в 2003 году. По его словам, он там никогда не жил, жилье у него было.

«Там был просто асфальт, ни одного дерева. Я ничего не строил, у меня не стоял вопрос с недвижимостью — дом был», — сказал президент. Он утверждает, что когда он ушел в оппозицию, его участок передали другим людям, которые построили там дом и позднее выплатили ему компенсацию за участок. Согласно изученным нами документам, он этот участок получал бесплатно.

По Матраимовым — нет фактов

По мнению Сооронбая Жээнбекова, экс-зампреда Таможни Райыма Матраимова сделали символом коррупции, но никто не предоставил этому доказательств.

«Его, как символ коррупции, пытаются прилепить ко мне. Схемы, которые они разработали, теперь на меня хотят повесить. Дайте факты. Органы разберутся», — сказал президент. Зато президент рассказал о том, как Матраимов поднял таможенные сборы в Оше до 156 процентов, после чего его пригласили в руководство Таможенной службы.

По клановости — нет фактов

Еще одной не подтвержденной фактами придиркой по мнению президента являются обвинения в клановости.

«Дайте факты. И если они подтвердятся, я накажу брата, родственника», — сказал президент, брат которого депутат Асылбек Жээнбеков. Также глава государства пожаловался, что с приходом к власти у него появилось много «лжеродственников».

«Апрель ТВ» не закрывал

На встречу с президентом пригласили главредов почти всех крупных СМИ Кыргызстана. Почти — потому что редактора заблокированного «Апрель ТВ» не пригласили. Ранее их офис и техника были арестованы, как собственность бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а трансляции по ТВ заблокированы — журналисты теперь вещают в интернете. Когда президента спросили о том, почему блокируется работа канала, он ответил, что его не закрывал.

«Они же на личности переходили. Стали задевать семью. Канал я не закрывал», — утверждает президент.

Оппонентов не сажал

Сооронбай Жээнбеков считает, что не сажал своих оппонентов — просто так следствие разбиралось с делом о модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Здесь нет никакой политики — Сооронбай Жээнбеков не сажал своих оппонентов, следствие разбиралось. Сейчас идет суд, он вынесет решение. Я мог бы за два месяца все решить, если бы хотел расправиться с оппонентами», — утверждает Жээнбеков.