Телеканал «Апрель», принадлежащий бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, начал работу в формате интернет-вещания. Об этом «Азаттыку» сообщил главный редактор канала Самат Качкынов.

«Лицензия у канала есть, она не была отозвана. Соответственно, журналистской деятельностью мы можем заниматься. Единственное, мы не можем выходить в эфир», — сказал Качкынов.

На ютуб-канале «Апреля» 9 сентября появился 24-минутный выпуск новостей на русском языке. Его сняли в формате интернет-блога и ведущий объяснил, что редакция пока «экспериментирует с форматами».

«Нас просто отключили, и более того закрыли доступ к месту нашей работы. […] Но мы дали слово, что продолжим нашу миссию: собирать всю самую свежую информацию и рассказывать, что действительно происходит в стране», — сказал он.

Власти наложили арест на имущество и офис телеканала «Апрель» 9 августа. Это произошло на следующий день после задержания Атамбаева. Власти объяснили арест тем, что бывшего президента подозревают в «совершении тяжких преступлений».

Гендиректора телеканала Дмитрия Ложникова также допросили в Военной прокуратуре. С чем был связан допрос — неизвестно.

С момента ограничения работы «Апреля», на страницах канала в соцсетях публиковали лишь короткие видеосюжеты, большая часть которых посвящена конфликту в Кой-Таше и соратникам Атамбаева.