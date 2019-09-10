Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что «не добропорядочным и непрофессиональным сотрудникам», которые скрывают преступления, не место в милиции.

Премьер-министр заявил, что в министерстве внутренних дел нужно срочно принять меры по кадровой политике.

«[Чтобы] очистить свои ряды от недобросовестных сотрудников, которые портят имидж милиции и сводят на нет все усилия государства, идя вразрез интересам общества», — говорится в сообщении главы правительства.

По словам Абылгазиева, власти «внедряют инновационные решения и улучшают техническое оснащение милиции», однако правоохранителям нужно работать для того, чтобы граждане вновь начали им доверять.

«Низкая репутация и определенный кризис управления в правоохранительных органах должны мотивировать руководство МВД к принятию решительных мер по реформированию милиции […] Нужно выработать решения, которые будут мотивировать сотрудников работать честно и добросовестно, руководствуясь законом и строго соблюдая права человека», — считает глава правительства.

Премьер-министр сделал это заявление на фоне общественной критики в адрес правоохранительных органов, которая началась из-за жестокой драки, произошедшей в Бишкеке 28 августа.

Тогда милиционеры, приехавшие на место конфликта, задержали двух участников драки, а затем отпустили их. Мужчины скрылись, после чего их объявили в розыск.

В МВД начали внутреннее расследование в отношении милиционеров. Позже выяснилось, что брат сбежавших мужчин работал майором в Чуйском ГУВД. По итогам следствия, он был уволен из милиции, а милиционеров, которые отпустили участников драки, обвинили в укрывательстве преступления.

Милиция разыскивала сбежавших участников драки около недели, однако 6 сентября разыскиваемые мужчины сами сдались властям. Их поместили в СИЗО, а обвиняемых милиционеров отправили под домашний арест.