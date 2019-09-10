Бывший министр образования Гульмира Кудайбердиева заявила, что в 2024 году кыргызские школьники планируют принять участие в международном тестировании PISA, которое оценивает грамотность учеников.

Кыргызстан дважды участвовал в тестировании — в 2006 и 2009 годах — и оба раза занимал последние места, после чего отказался от участия в проверке знаний.

Кудайбердиева сказала, что в министерстве утвердили новые стандарты начальной школы, которые построены на компетентностной основе. Суть подхода заключается в способности применять знания, полученные в школе.

«Сегодня дети, которые учатся в начальной школе — это как раз те 15-летние дети, которые пойдут на исследование PISA», — сказала Кудайбердиева.

К примеру, изучение языков теперь основано на коммуникативной методике. Это означает, что ученики должны уметь говорить на языке, которые они изучают. По словам Кудайбердиевой, это касается кыргызского и английского языков.

В министерстве образования сообщили, что пока неизвестно кто будет проводить тестирование в Кыргызстане и на какие деньги.

В Центре оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) — организации, которая ранее помогала проводить PISA в Кыргызстане сообщили, что у них нет дополнительной информации о проекте.

«У нас нет ни договора, ничего. […] Мы проводили предыдущие исследования, но в каждом случае с нами заключали контракт», — заявили в ЦООМО.

В последний раз в тестировании участвовали 4,9 тысяч кыргызских учеников из 173 школ.

Почему PISA важна?

PISA — это международная программа по оценке навыков 15-летних школьников в чтении, математике и науке. Тестирование проводится с 2000 года Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD).

Специфический выбор возраста объясняется тем, что к 15 годам, в большинстве стран, учащиеся способны решить, хотят ли они продолжать свое образование.

Исследование проводится каждые три года с акцентом на область, которой уделяется большее внимание. Например, в 2021 года фокус будет на математике с дополнительным тестированием креативного мышления учеников.

В 2024 году организаторы тестирования сделают акцент на науку. Дополнительно проверят способности учеников к обучению в условиях цифровизации, а также знания школьников в области иностранных языков.

PISA публикует результаты теста через год после тестирования, чтобы помочь правительствам сформировать свою политику в области образования.

После того, как Кыргызстан дважды занял последнее место в тестировании, власти страны отказались от дальнейшего участия в проверке. В 2013 году Канат Сыдыков, который тогда был министром образования, заявил, что участие в PISA приостановили из-за реформы образования в стране.

В том же году представители Всемирного банка в Кыргызстане, которые спонсировали участие страны в PISA, заявили, что министерство образования не запрашивало дальнейшее финансирование на проведение тестирования.