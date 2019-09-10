Об этом министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заявил 10 сентября. Он назвал процесс возвращения кыргызстанцев «непростым» и добавил, что его «невозможно решить» за день.

«Правительство, уделяя пристальное внимание защите прав и интересов кыргызстанцев за рубежом, тщательно подошло к этому вопросу. То есть, это связано и с вопросами финансирования, возвращения на территорию Кыргызстана, их освобождения и уточнения гражданства», — процитировало Айдарбекова издание «Кабар».

По словам главы внешнеполитического ведомства, переговоры о возвращении детей, чьи родители оказались в зоне боевых действий, «вышли на финишную прямую».

«На сегодня речь идет о 70 детях, которых планируют вернуть из Ирака. Однако окончательный список будет формироваться на месте с учетом согласия родителей в отношении детей», — сказал Айдарбеков.

Он добавил, что власти также ведут переговоры с правительством Сирии о возможности возвращения кыргызстанцев с территории страны.

В пресс-службе МИДа «Клоопу» не смогли сказать, планируют ли вместе с детьми вернуть в Кыргызстан и их родителей.

Ранее кыргызские активисты заявили о готовности самостоятельно привезти в Кыргызстан из Ирака и Сирии 150 женщин и детей. Они также пообещали помочь им с реабилитацией.

По данным властей Кыргызстана, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детей. Они распределены по лагерям для беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.