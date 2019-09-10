Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение законопроект об увеличении штрафа за езду на автомобиле с подложенным номером. Это предлагается сделать для борьбы с нарушителями правил дорожного движения, чьи нарушения фиксируют камеры «Безопасного города».



Действующее наказание за управление автомобилем с подложным госномером составляет 10 тысяч сомов. Если инициативу МВД поддержат и примут, то штрафы возрастут до 20 тысяч. За неуплату штрафа нарушителю может грозить возбуждение уголовного дела.

«В рамках работы проекта “Безопасный город” фиксируются нарушения водителей. И многие умудряются ставить себе другие номера», — говорится в предложении МВД.

В пресс-службе ГУОБДД «Клоопу» сообщили, что узнать о поддельном госномере можно при помощи Центра мониторинга, в котором есть база данных всех зарегистрированных номеров.

«Туда поступают ориентировки на водителей с подложными номерами. Автоинспекторы останавливают машины по этим ориентировкам, проверяют свидетельство о регистрации и узнают настоящий номер машины», — сообщили в ГУОБДД.

Проект «Безопасный город» пока работает только в Бишкеке и Чуйской области. Штрафы за нарушения начали выписывать автовладельцам с марта 2019 года.

Власти хотят запустить «Безопасный город» по всему Кыргызстану до конца 2019 года. По данным Госкомитета информационных технологий и связи, всего на дорогах страны появятся около 270 камер и 40 передвижных мобильных комплексов.

Вскоре после запуска, многие водители начали жаловаться на то, что штрафы за нарушение ПДД очень высокие. Затем жалобы водителей поддержали и депутаты парламента.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в начале мае поручил рабочей группе изучить, насколько обоснован размер штрафов за нарушение ПДД. Это решение раскритиковали некоторые правозащитники, посчитав, что это приведет к повышению количества нарушений ПДД и скажется на безопасности пешеходов.