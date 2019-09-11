Пресс-служба правительства сообщила, что госоператор «Кыргызтелеком» за 2019 год подключил к интернету более 1500 объектов по всему Кыргызстану. Среди них 660 школ и 643 медицинских учреждения.

«Это позволит организовать электронную запись к врачу, сведения об истории болезни, условиях жизни больного для установки точного диагноза, проведение семинаров среди молодых медицинских работников на местах», — говорится в сообщении правительства.

Также интернетом обеспечили 292 айыл окмоту и 523 объекта правоохранительных органов. До конца года власти планируют подключить к интернету еще 161 айыл окмоту и 402 почтовых отделения.