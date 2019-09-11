Несколько десятков жителей села Керкидан Араванского района Ошской области 10 сентября собрались на участке кыргызско-узбекской границы. Их возмутило то, что пограничники соседней страны устанавливают ограждения возле местного водохранилища.

Один из местных жителей сообщил изданию «Турмуш», что узбекские власти «строят ограждение самовольно». «Говорили, что границы не уточнены. Жители недовольны, что узбекская сторона начала строить ограждение», — сказал он.

На место конфликта приехал аким Араванского района Курманбек Айтибаев. Позже он сообщил, что ситуация на приграничном участке «стабильная». По его словам, узбекские власти устанавливают ограждение на своей территории.

По его словам, 400 гектар земли вокруг водохранилища Керкидан в 2017 году передали Узбекистану в обмен на территорию возле дороги Ош — Араван.

«Делимитацию сделали, осталась демаркация границы. Пока конфликт полностью не исчерпан, мы попросили [узбекскую сторону] остановить работы», — сказал Айтибаев.

Глава Керкиданского айыл окмоту Мирлан Орозбаев заявил «Азаттыку», что местные жители просят предоставить водохранилище в равное пользование для граждан двух стран.