Вскоре после того, как бывший президент Алмазбек Атамбаев сдался властям после нескольких дней ожесточенного сопротивления, которое он оказывал силовикам в своем доме в Кой-Таше, на многие объекты его имущества наложили арест. В том числе и на здание «Форума», где расположены офисы партии СДПК и телеканалов «Апрель» и «7 канал».

Тем не менее, в здании продолжают работать другие арендаторы. Например, радиостанции «Европа плюс» и «Ретро ФМ», а также телеканал «Я».

Соратники Атамбаева и члены СДПК попытались зайти в офисы партии в «Форуме» 2 сентября, однако их туда не пустили. Они обратились с жалобой в Военную прокуратуру и назвали отказы «попыткой властей любыми способами уничтожить политобъединение».

Депутат парламента и сторонница Атамбаева Ирина Карамушкина 11 сентября встретилась с военным прокурором Нуркамалом Набиевым. После встречи она сообщила, Военная прокуратура рассмотрит их жалобу о недопуске в здание в течение 19 дней.

Карамушкина сказала, что в Военной прокуратуре соратников Атамбаева попросили «набраться терпения», когда они попросили допустить их в офисы партии. «Нас, как политическую партию Кыргызстана, лишили официального офиса, нарушив закон о политических партиях», — сообщила она.

Карамушкина заявила о готовности ждать ответа Военной прокуратуры до 22 сентября, а после развернуть штаб около их здания в случае, если им не разрешат заходить в офисы СДПК.



Тем не менее, ранее Карамушкина заявляла, что арест здания «Форума» не отразится на работе партии. Тогда она утверждала, что власти «не могут наложить арест» на офис СДПК.