Глава движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов заявил «Азаттыку», что из партии исключили депутатов, которые принимали участие в конфликте в Кой-Таше, который произошел 7-8 августа.

Тогда силовики штурмовали дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сопротивление им оказывали его сторонники. При штурме погиб один спецназовец, около 100 человек получили ранения.

Абдрахманов заявил, что решение об исключении сторонников Атамбаева из партии принято на заседании политсовета.

«У нас не было цели отомстить кому-либо […] Депутаты Жогорку Кенеша и другие члены партии участвовали в кровавых событиях в Кой-Таше. Поэтому из состава партии исключены Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Карамат Орозова, Мурадыл Мадеминов и Анвар Артыков», — сказал он.

Абдрахманов добавил, что протоколы об их исключении из партии передадут в парламент и ЦИК, потому что «отмечена необходимость исключения их из состава фракции и отзыва их депутатского мандата».

Зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева назвала заявления Абдрахманова «абсурдным».

«Кто такой Сагынбек Абдрахманов? Мы уже год говорим, что он не имеет никакого отношения к партии, что это человек, за которым стоят силы, которые заинтересованы в рейдерстве СДПК», — сказала Жолдубаева.

По ее словам, самого Абдрахманова исключили из СДПК еще в 2017 году, когда он не согласился с решением политсовета партии о выдвижении единым кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова.

«Абдрахманов — просто исполнитель политического заказа […] Он уже год как делает бредовые заявления […] Это просто абсурдно. Например, то же самое, если я сейчас проведу собрание и скажу, что исключила из партии “Ата-Мекен” Омурбека Текебаева», — добавила Жолдубаева.

СДПК vs. «СДПК без Атамбаева»

Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в середине 2018 года на фоне конфликта между Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым.

В апреле Алмазбек Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных минюста — его сменил Сагынбек Абдрахманов. Он потребовал от Атамбаева отдать ему устав, печать и другое движимое и недвижимое имущество партии.

Позже Генпрокуратура начала расследование из-за смены имени руководителя в базе данных Минюста.

Конфликт Атамбаева и Жээнбекова привел к расколу в самой большой партии страны. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.