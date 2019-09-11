Член политсовета СДПК Темирлан Султанбеков сообщил, что они обратились в программу «Арноо-концерти» на канале КТРК, чтобы в эфире показали песню Алмазбека Атамбаева «Кыргызстаным». 17 сентября бывшему президенту исполнится 63 года.

«Чтобы он в определенное время включил телевизор и хоть на пять минут обрадовался в свой день рождения!» — написал Султанбеков.

Однако на КТРК отказались принять заявку на поздравление Атамбаева. Заместитель гендиректора телеканала Жылдыз Жумабекова заявила, что передача «находилась на каникулах три месяца». По ее словам, за это время накопилось большое количество заявок.

«Передача выходит два раза в неделю. Заявок от простых граждан очень много. Мы не успеваем исполнить все эти заявки», — заявила она.

Бывший президент Алмазбек Атамбаева находится под следствием по нескольким делам, в том числе связанным с коррупцией. Он помещен в СИЗО ГКНБ до 26 октября. Его задержали в результате конфликта с его преемником Сооронбаем Жээнбековым.