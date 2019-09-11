Встреча членов бывшего Временного правительства прошла в Бишкеке 10 сентября. На встрече присутствовали президент переходного периода Роза Отунбаева, министр финансов Темир Сариев, генеральный прокурор Азимбек Бекназаров, руководитель аппарата президента Эмильбек Каптагаев и другие.

Они встретились, чтобы поздравить Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова с выходом из колонии. И Текебаев, и Чотонов также работали во Временном правительстве.

Азимбек Бекназаров заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков пригласил членов бывшего Временного правительства на встречу, которая пройдет 14 сентября.

«Это не секрет. Так как глава государства проводит встречи с бывшими руководителями эшелонов власти», — добавил он.

На встрече присутствовали далеко не все политики, которые входили в состав Временного правительства в 2010 году.

К примеру, не было Алмазбека Атамбаева, который в 2010 году был министром финансов. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Не было также и Аиды Саляновой, которая во Временном правительстве исполняла обязанности министра юстиции. Салянова также проходит по делу об освобождении Батукаева.

Временное правительство — это орган, который после революции 2010 года взял на себя функции исполнительной власти на полгода.