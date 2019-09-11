Суд Якутска 11 сентября приговорил уроженца Кыргызстана к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в похищении и изнасиловании женщины. Двоих его сообщников приговорил к 4 и 6 годам колонии общего режима.

«Преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, и с первых минут ход следствия находился на особом контроле руководства следственного управления», — говорится в сообщении Следственного комитета по Якутии.

По версии следствия, главный обвиняемый предложил привезти девушку для секса двум другим мужчинам. Таким образом, он хотел оплатить ремонт своего автомобиля.

После того, как те согласились, мужчина нашел на улице незнакомую женщину, затащил ее в машину, изнасиловал, а затем отвез ее в автосервис к своим приятелям. Двое других мужчин некоторое время также ее удерживали, а один из совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Затем мужчины уснули, а женщине удалось сбежать, она обратилась в полицию и подозреваемых задержали. Несмотря на то, что следствие не раскрывало их этническую принадлежность, по Якутску распространились слухи, что они родом из Кыргызстана.

Тогда в городе начались митинги и акции протеста против мигрантов, после чего многие приезжие отказались выходить на работу из-за соображений безопасности. Позже власти Якутии усилили миграционный контроль, а также ограничили места, где могут работать мигранты, но кыргызских работников это не коснулось.