Азиз Суракматов уже больше года отвечает за развитие Бишкека. Он дал интервью «Азаттыку», в котором рассказал о достижениях на своем посту за этот период, а также о том, что еще предстоит сделать в городе. Мы выбрали самое главное.

Об общественном транспорте

Мэрия хочет приобрести 500 новых автобусов, они будут с кондиционерами и будут удобны для уязвимых слоев населения. Мы также вводим электронное билетирование, которое будет безналичным. Скорее всего, частично в городе маршрутки останутся, но они будут в жилмассивах, на окраине Бишкека и междугородних маршрутах.

О платных парковках

Мы хотим полностью перейти на систему парковочных автоматов, сейчас эту идею согласовывает министерство экономики. Потом проведем тендер, и платными парковками займется компания-победитель. Мы надеемся увеличить доходы в городской бюджет на 700-800 млн сомов. К тому же, думаем, что почасовая оплата за парковку минимизирует пробки. Теперь человек при поездке на работу будет думать, как ему добираться: на общественном транспорте или личном авто.

О возвращении незаконно выданных земельных участков

Мы объявили мораторий на их выдачу в течение года. Система выдачи участков имеет коррупционную составляющую. Участков под застройку практически не осталось, но цели что-то забирать у нас нет — если землю выделили законно, то на ней должны что-то построить.

Мэрия также начала узаконивать земельные участки, которые выделялись школам. Участки около 60 городских школ частично захвачены, но мы постараемся вернуть их все. Мы также возвращаем в собственность муниципалитета здания, в которых раньше работали госслужбы, хотя там должны были быть детские сады. В ближайшие полгода планируем вернуть Бишкеку три детсада.

О работе с урбанистами

Мы должны развивать город путем диалога. То есть, мы хотим создать конкурентную среду, где с одной стороны будут урбанисты и горожане, а с другой бизнес и департамент архитектуры. Для удобства и развития города нужно, чтобы бизнес был отделен от генерального планирования. Поэтому мы объявили набор урбанистов в отдельный департамент. Я думаю, что через 10 лет Бишкек будет городом для горожан и вернет славу самого зеленого города. Думаю, в нем будут велосипедные дорожки, парки и зоны отдыха и Бишкек станет удобным для пешеходов.

Соавтор: Камила Баймуратова