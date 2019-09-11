Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что бывшего милиционера задержали 10 сентября. Его водворили в СИЗО ГКНБ.

Мужчину задержали спустя две недели после драки, произошедшей в Бишкеке 28 августа. По версии следствия, в тот день он приехал на место инцидента и «осознанно укрыл причастных к данному преступлению лиц». Один из участников драки приходится ему братом.

Ранее двое мужчин, подозреваемых в избиении двух человек, добровольно сдались милиции. Правоохранители разыскивали их около недели. Их поместили в СИЗО на два месяца.

В МВД провели внутреннее расследование и по его итогам от должностей освободили следователя и начальника следственной службы РОВД Ленинского района, а инспектору и помощнику дежурного этого же РОВД объявили строгие выговоры.

Двоих милиционеров, которые приехали на место драки и не задержали ее участников, суд отправил под домашний арест.