Президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с главредами кыргызских СМИ прокомментировал получение в 2003 году бесплатного участка земли в парке Ататюрка.

Главный редактор Kloop.kg Эльдияр Арыкбаев спросил его, будет ли президент компенсировать сумму полученного от властей участка. По словам президента, ему действительно выдали бесплатный участок земли в парке, но он ничего там не строил.

«Там был просто асфальт, ни одного дерева. Я ничего не строил, у меня не стоял вопрос с недвижимостью — дом был», — сказал президент. Жээнбеков заявил, что участок «кому-то передали», когда он в 2007 году ушел в оппозицию.

Тем не менее новые владельцы построили на участке дом, а президенту выплатили компенсацию.

«Когда там началось строительство, меня спросили родственники, строю ли я дом в парке Ататюрка. Я ответил отрицательно. Мы переговорили уже с владельцами дома, мне выплатили символическую компенсацию. Все документы есть у юриста, он готов предоставить вам документы», — сказал Жээнбеков. Kloop.kg проверяет сказанное президентом на достоверность.

Президент также утверждает, что выдачи участков депутатам добился политик Алтай Борубаев, заместителем которого он раньше был.

Земельный кодекс Кыргызстана позволяет гражданам один раз в жизни получить от государства земельный участок. Вместе с тем, закон запрещает выдавать в частные руки любые общественные земли, включая участки в парках.

Ранее получение участка в парке прокомментировал другой политик — экс-мэр Бишкека Нариман Тулеев. По словам бывшего градоначальника, его отцу выдали землю в парке взамен изъятого участка в микрорайоне Восток-5. Экс-мэр добавил, что отец не стал застраивать полученный участок в парке, а вернул его в муниципальную собственность.

Будучи мэром Бишкека, Нариман Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Один участок достался, в том числе, и его отцу.

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