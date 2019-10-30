Недавно журналисты «Клоопа» опубликовали расследование о том, как власти Бишкека долгие годы выдавали земельные участки в парке имени Ататюрка. Их получали судьи, прокуроры, бизнесмены и чиновники. Раздача привела к тому, что в парке вместо деревьев появились элитные особняки.
«Клооп» рассказывает о пяти действующих депутатах парламента, которые либо владели, либо до сих пор владеют землями в парке. Все они получили землю в парке в ноябре 2006 года.
Алиярбек Абжалиев получил земельный участок, площадью 700 кв. м. Он ничего на нем не построил и продал в 2011 году.
«Депутаты третьего созыва получали землю. Ее дали тем, у кого еще не было участков. Государство, мэрия выдавали ее. Мы долго ждали, года два, наверное», — заявил он «Клоопу».
Сайдулла Нышанов до сих пор владеет участком в 540 кв. м. Он впервые стал депутатом, когда ему дали землю в парке. Он не прокомментировал получение участка журналистам «Клоопа», но в интервью Kaktus Media заявил, что «каждый гражданин имеет право получить бесплатно участок раз в жизни».
«Не только я один, а десять депутатов получили землю. Сегодня, видимо, их фамилий нет. Они переоформили или продали свои участки. Я специально оставил, уже 13 лет критикуют меня, пусть еще критикуют. Каждый раз журналисты берут заказ и критикуют. Понимаю, вы тоже зарабатываете как-то», — добавил он.
Зиядин Жамалдинов также получил участок в 700 кв. м. в ноябре 2006 года. Он ничего на нем не построил и продал в 2011 году. Затем эту землю перепродали еще два раза, а на участке ничего так и не возвели. Сам Жамалдинов никак не прокомментировал это журналистам «Клоопа».
Еще одним владельцем парковой земли стал депутат Искендер Гайпкулов, которому выдали участок в 700 кв. м. В 2011 году он перепродал его Равшану Жээнбекову, который также был депутатом. Но участок по-прежнему остается незастроенным.
«Этот вопрос [о выделении участков в парке] рассматривался на уровне правительства, все это рассмотрено. Никаких вопросов по этим землям нет […] У всех были [земельные участки]», — заявил Гайпкулов журналисту «Клоопа», садясь в свой автомобиль.
Парламентарий Азизбек Турсунбаев получил 700 кв.м. участок в 2006 году. Также как и его коллеги по Жогорку Кенешу, он продал его в 2011 году. Турсунбаев не ответил журналистам «Клоопа» на просьбу о комментарии.