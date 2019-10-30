Недавно журналисты «Клоопа» опубликовали расследование о том, как власти Бишкека долгие годы выдавали земельные участки в парке имени Ататюрка. Их получали судьи, прокуроры, бизнесмены и чиновники. Раздача привела к тому, что в парке вместо деревьев появились элитные особняки.

«Клооп» рассказывает о пяти действующих депутатах парламента, которые либо владели, либо до сих пор владеют землями в парке. Все они получили землю в парке в ноябре 2006 года.