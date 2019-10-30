Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев дал интервью изданию «АКИпресс». «Клооп» выбрал самое важное из разговора с главой МВД и подготовил краткий пересказ.

О реформах

Уровень доверия к милиции снизился, его необходимо вернуть. Это одна из самых главных задач министерства. С началом работы ЕРПП стало невозможно скрыть заявления или жалобы. Хотя, такие факты и есть, но это капля в море по сравнению с прошлыми годами и из-за безграмотности сотрудников. Из-за реформ также появились шесть новых независимых служб. Президент поручил, чтобы в каждом селе был участковый инспектор, и если мы этого достигнем, то преступлений будет меньше. Сейчас спонсоры уже начали поддержку айыл окмоту и строят дома для таких сотрудников.

О «Безопасном городе» и патрульной милиции

При поддержке Китая мы начали установку камер с распознаванием лиц, на это нам безвозмездно выдали 6 млн долларов. Планируем охватить камерами весь Бишкек. Мы также создали патрульную службу милиции. Теперь она работает вместе с системой «Безопасный город». К тому же, эти сотрудники с 2020 года будут работать в Бишкеке вместо УОБДД, а затем и по всей стране. Рабочая группа также изучает возможность перехода от милиции к полиции, но на это нужно более 1 млрд сомов. Количество ДТП увеличилось, но из-за того, что теперь все происшествия регистрируются. К тому же, из-за плохого освещения происходят аварии и наезды на пешеходов, а еще не все водители знают правила дорожного движения.

О конфликте в Кой-Таше и Атамбаеве

Я приехал на штурм резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше 8 августа, вел с ним переговоры. Объяснил ему, что он для меня является преступником. Сказал ему, что не хочу, чтобы были пострадавшие, но все равно пойду на штурм. Потом Атамбаев вышел и в 19:15 мы оттуда уехали. Во время переговоров, своего бывшего заместителя Курсана Асанова я не видел. Расследование ведет Военная прокуратура, остальное комментировать с моей стороны будет неправильным.

Кашкар Джунушалиев начал работу в МВД в 2009 году — тогда его назначили на должность начальника управления общественной безопасности. На следующий год его повысили до замглавы министерства. С 2014 по 2016 годы Джунушалиев возглавлял ГУВД Бишкека, а затем стал исполняющим обязанности главы МВД. Министром его утвердили в апреле 2018 года.