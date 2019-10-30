Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября в селе Кок-Жар. В милицию обратились сотрудники больницы №4 Бишкека, к которым поступил парень с ранениями тела и головы.

Врачи диагностировали у него пять ранений из травматического пистолета. Пострадавший был прооперирован, из его руки изъяли резиновую пулю.

В ГУВД «Клоопу» также сообщили, что пострадавшим оказался парень 1997 года рождения. Он написал заявление в милицию, в котором попросил принять меры в отношении двух его знакомых. Это обращение зарегистрировали в ЕРПП по статье «Покушение на убийство».

Сестра пострадавшего сообщила «Клоопу», что на ее брата напали три человека — в том числе ее бывший муж. По словам девушки, она не общалась с ним уже три года.

Она рассказала, что конфликт произошел из-за того, что ее бывший муж позвонил ей поздно ночью, а на звонок ответил брат. После этого, между ними произошла словесная перепалка.

«На него посыпались угрозы, он стал оскорблять меня, нашу маму, и стал нецензурно к нему обращаться, мол, ты кто такой, давай разберемся – то есть позвал его на разборки […] Мой братишка вызвал такси ночью и поехал к нему домой», — сказала девушка.

Когда он доехал до дома бывшего мужа сестры, тот вышел из ворот и сразу начал в него стрелять.

«Он убежал […] зашел в первый попавшийся ресторан, и попросил помощи у официантов, чтобы они вызвали такси, потому что скорая очень долго ехала», — рассказала девушка.

В милиции добавили, что личности нападавших уже установлены и подозреваемых планируют объявить в розыск.