Недавно «Клооп» опубликовал расследование о том, как власти Бишкека незаконно выдали больше трети парка Ататюрк в частные руки. В основном, получателями участков были чиновники, интеллигенция и их родственники. В итоге, вместо деревьев и цветов в парке выросли особняки.

Предлагаем вам сыграть в игру. Ее правила очень просты: вы увидите перед собой паззлы, из которых нужно будет собрать изображение дома.

Если вам не хочется играть в нашу игру, то взгляните на интерактивную карту выданных в парке участков и их владельцев. Там даже есть земля, которой когда-то владел президент Сооронбай Жээнбеков. Да-да!