Недавно «Клооп» опубликовал расследование о том, как власти Бишкека незаконно выдали больше трети парка Ататюрк в частные руки. В основном, получателями участков были чиновники, интеллигенция и их родственники. В итоге, вместо деревьев и цветов в парке выросли особняки.
Предлагаем вам сыграть в игру. Ее правила очень просты: вы увидите перед собой паззлы, из которых нужно будет собрать изображение дома.
Если вам не хочется играть в нашу игру, то взгляните на интерактивную карту выданных в парке участков и их владельцев. Там даже есть земля, которой когда-то владел президент Сооронбай Жээнбеков. Да-да!
Судя по спутниковым снимкам, этот дом нынешний президент Сооронбай Жээнбеков построил, когда еще владел землей в парке (хотя его пресс-секретарь говорит, что Жээнбеков ничего не строил). Будучи депутатом, будущий президент получил этот участок бесплатно, но через несколько лет продал.
Этот двухэтажный коттедж в парке построил Александр Костюк. Землю он получил в бытность министром водного и сельского хозяйства. Сейчас дом ему уже не принадлежит.
Этот дом в современном стиле и с солнечными батареями на крыше принадлежит Марии Нанаевой — матери бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева. Сама она в этом доме не живет и сдает его в аренду.
Этим большим особняком владеет семья экс-депутата парламента Хаджимурата Коркмазова. В 2003 году они купили пустой участок у тогдашнего замгенпрокурора Галины Пугачевой, которая, в свою очередь, получила его бесплатно от мэрии.
С виду этот не самый роскошный дом в парке — один из самых дорогих из тех, что сейчас выставлены на продажу. Его владелец, экс-посол Рысбек Качкеев, просит за него 350 долларов США.
Экс-председатель Верховного суда и дважды парламентарий Курманбек Осмонов владеет этим домом до сих пор. Его он построил на земле, которую получил бесплатно в 2003 году будучи министром юстиции.
Омурбек Кутуев получил участок бесплатно в 2004 году. Тогда он возглавлял бишкекскую прокуратуру. Этот особняк, по его словам, он построил на деньги, которые накопил за свою длинную карьеру в госорганах.
Этот дом построила семья покойного судьи Конституционной палаты Джумадила Макешова. Участок в 2004 году выдали его жене Барчын Сатаркуловой. Впрочем и у самого Макешова в прошлом был участок в парке, но он его продал незадолго до того, как жена получила свой.
Полный текст расследования можно почитать здесь.
Материал создан при участии Азизы Раимбердиевой.