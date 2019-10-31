Адвокат подозреваемого в ограблении матери певца Мирбека Атабекова Назира Абдумуминова сообщила «Клоопу», что ГКНБ начал досудебное производство по заявлению о пытках подозреваемого сотрудниками службы криминальной милиции Октябрьского района.

«Они [сотрудники СКМ] надевали на него противогаз для удушения и били его по почкам в области позвоночника и поясницы», — сказала адвокат.

По словам Абдумуминовой, заявление зарегистрировали в едином реестре преступлений и проступков по статье «Пытки» и сейчас оно находится у следователя.

«В ближайшие дни, возможно даже сегодня, нашего подзащитного обещали вывезти для допроса. Но на протяжении двух месяцев [после задержания] никаких действий не было.Только после жалоб, многочисленных обращений его матери и пресс-конференции, [следствие] немного заработало», — сказала она.

На момент публикации материала, пресс-служба ГКНБ оказалась недоступной для комментариев.

Ограбление матери певца Мирбека Атабекова Дарихи Абдрахмановой произошло в ночь с 5 на 6 мая 2019 года. Из ее дома похитили 60 тысяч долларов и золотые изделия.

Подозреваемого в ограблении задержали 2 сентября в городе Каракол. При обыске его машины милиция обнаружила цепочки и серьги, однако пока неизвестно, что найденные вещи принадлежат именно матери Мирбека Атабекова. Мужчину доставили в Бишкек и поместили в СИЗО. Розыск еще еще двоих подозреваемых продолжается.

Мать задержанного парня обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову и попросила его взять расследование дела под личный контроль. Женщина посчитала, что ее сына подставили милиционеры, которым нужно закрыть дело.