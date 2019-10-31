Пресс-служба минобразования сообщила, что с 1 января 2020 года будет автоматизировано начисление зарплаты педагогам детских садов, школ, центров творчества и организаций профтехобразования.

По данным ведомства, автоматизация поможет более эффективно использовать бюджетные средства и выявлять неоправданную выплату зарплат.

Пресс-секретарь ведомства Марина Гречанная объяснила «Клоопу», что для автоматизированного начисления будет разработана программа по расчету зарплаты с учетом количества часов, отработанных учителем, его специализации и надбавок.

«То есть это будет подсчитывать не бухгалтер, а в программу вводятся данные, что человек, отработавший столько-то часов, получает такую-то зарплату. […] Сегодня мы получаем огромное количество бумаг, в которых все это записано, а там уже система будет все это отслеживать», — сказала она.

По ее словам, ведомство разработало техническое задание к программному обеспечению и организовало тендер на разработку системы.

«Дальше компания и программисты будут предлагать, как это будет работать», – сказала она.

«Пилотная» версия программы будет запущена с ноября в отделах образования Иссык-Атинского и Тюпского районов и в городе Джалал-Абаде, а с 1 января 2020 года проект охватит всю страну.

Пресс-служба ведомства также сообщает, что с октября власти проведут перерасчет зарплаты сотрудникам сферы образования, так как ее повысили на 30%.