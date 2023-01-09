Директора стройкомпании Family Village Сухраба Жармухамедова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщают в пресс-службе МВД.

По их данным, в декабре 2022 года житель столицы обратился с заявлением о том, что Жармухамедов якобы обманом завладел тремя машинами, обещая расплатиться позже. Это — Toyota Camry стоимостью $15 тысяч, Toyota Land Cruiser Prado стоимостью $30 тысяч и BMW 750 стоимостью $55 тысяч.

На основании этих фактов милиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и водворила директора стройкомпании в ИВС. Позже Первомайский райсуд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 столицы до 20 февраля.

Расследование проводит Следственная служба МВД.

Жармухамедов был бизнес-партнером семьи экс-депутата Алиярбека Абжалиева, свата экс-президента Сооронбая Жээнбекова. В марте 2021 года Абжалиева задержали по обвинению в мошенничестве, по которому ему пришлось выплатить $1,2 млн пострадавшей стороне.

По словам его адвоката, Абжалиева задержали именно по заявлению Жармухамедова, который якобы не хотел возвращать свои долги.

Кроме того известно, что Абжалиева обвиняли в незаконном обогащении. По версии следствия, политик использовал свои родственные связи с экс-президентом и вмешивался в работу госорганов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государству. Позже уголовное дело по этому обвинению прекратили.