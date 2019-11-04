Власти начнут регулировать цены на 300 лекарств — они могут подешеветь

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление, по которому власти с 1 января 2020 года начнут регулировать цены на 300 препаратов из перечня «жизненно важных лекарств».

По данным минздрава, регулирование цен повлияет на «уменьшение расходов граждан» и «установление одинакового уровня цен по стране». Также это поможет медучреждениям значительно сэкономить при закупке лекарств.

Как заявила «Клоопу» консультант по лекарственной политике Минздрава Жылдыз Жумагулова, цены установят на 58 лекарственных составов. В Кыргызстане они продаются под 300 наименованиями.

Эти препараты считаются «жизненно важными» и Минздрав возмещает их стоимость пациентам по медстрахованию. Однако пациенты не могут этой суммой покрыть покупку лекарств, так как цены в аптеках завышены.

«Это лекарства, применяемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, лекарства для лечения бронхиальной астмы, психических заболеваний и также для паллиативной помощи — наркотические анальгетики», — заявила Жумагулова.

Теперь владельцы аптек должны будут зарегистрировать лекарство и указать цену, по которой они приобрели препарат у фирмы-производителя.

Кроме того, аптекам нужно будет указывать цену, по которой фирма продает препараты странам ЕАЭС и государствам, в которых фармацевтический рынок сравним с кыргызским — Армения, Белоруссия и Молдова.

По этим данным, минздрав будет высчитывать среднюю стоимость и добавлять к цене 10% за логистику.

«До 10% по всему миру расходуется на транспортировку лекарств. Потом будет оптовая наценка — пример 20% и розничная — 25%», — заявила Жумагулова.

Она добавила, что минздрав создаст электронный каталог цен, в котором граждане смогут посмотреть рекомендованную цену на препараты.

«Будет указана предельная цена, выше которой аптеки не могут продавать лекарства», — заявила она.