К поступлению в зарубежный вуз нужно готовиться заранее — дополучать нужные знания, собирать документы и деньги. Поступить в иностранный вуз, в том числе на бесплатное обучение, вполне реально. Kloop.kg публикует советы от студентов, успешно поступивших в зарубежные университеты по международным программам.
Вопрос обучения за границей всегда актуален для кыргызских студентов, которые хотят пожить за рубежом и усовершенствовать свое знание иностранного языка. Существуют специальные программы студенческого обмена. Программы предоставляют студенту полное финансирование, что включает оплату обучения, проживания, медицинскую страховку и транспорт. Каждому студенту выдается ежемесячная стипендия и средства на покупку учебной литературы.
Обучение в США по программе Global Ugrad
Международная программа Global Ugrad – это программа финансируемая правительством США, которая даёт возможность студентам Кыргызстана пройти обучение в течение одного семестра или полного академического года в вузах США.
Эльнура Алинова — финалистка Global Ugrad. В 2017 году она успешно прошла все этапы отбора и поступила в американский университет “Castleton University” в штате Вермонт.
Эльнура говорит, что для успешного прохождения программы студенту необходимо показать высокую успеваемость в учебе, активность в социальной жизни, а также хорошие знания английского языка.
Отбор участников состоит из трёх этапов: подача заявки, сдача теста TOEFL и интервью с экспертной комиссией.
Для подачи заявки необходимо подготовить следующий пакет:
- Заполненная онлайн-анкета;
- Мотивационное и тематическое эссе;
- Копия паспорта;
- Академические транскрипты за годы обучения в университете с переводом на английский язык (студент может прикрепить самостоятельно переведенный транскрипт) ;
- Два рекомендательных письма (с переводом на английский язык).
Обязательным условием является сдача теста TOEFL*. Его сдают участники, прошедшие во второй тур. Но по словам Алиновой, это не самое главное.
(*TOEFL — Test of English as a Foreign Language. Официальный тест, определяющий уровень и навыки английского языка)
«Знание английского языка — не самое главное. Ваши лидерские качества, потенциал, вы как личность, интересуете их больше, чем языковой барьер», — говорит она.
Завершающим этапом является личное интервью с экспертной комиссией, которое проводят представители американского посольства.
Обучение в университете Венгрии со стипендией Stipendium Hungaricum Scholarship
Stipendium Hungaricum Scholarship — венгерская правительственная стипендиальная программа, предоставляющая студентам Кыргызстана бесплатное обучение в университетах Венгрии.
Условия, предоставляемые венгерской стороной:
- Бесплатное обучение;
- Ежемесячная стипендия на весь период обучения: 40 460 форинтов (138 долларов) для студентов бакалавриата и магистратуры;
- Место в общежитии либо сумма до 40000 форинтов (136 долларов) в счет оплаты съемного жилья;
- Медицинская страховка.
«Первым и пожалуй самым главным плюсом Stipendium Hungaricum Scholarship для меня является хорошая стипендия, которую предлагает данная программа. Это безусловно важно, так как это хорошая возможность не беспокоиться о финансах и сосредоточиться на учебе», — рассказывает Эдильбек Абдырахманов, студент Бизнес-школы Будапешта.
Единственная проблема у студента возникла с проживанием. По его словам, общежития Будапешта для международных студентов имеют плохие условия.
«Решить вопрос с проживанием можно заплатив 6000 сомов в месяц за проживание в частном общежитие или же снять квартиру», — говорит Эдильбек
Получении венгерской стипендии включает в себя несколько этапов.
На первом туре студенту требуется заполнить онлайн-заявку, отправить мотивационное письмо и результаты официального теста TOEFL.
Эдильбек рассказал, что подготовка к сложному тесту не отняла у него много времени.
«К TOEFL я готовился около месяца, просматривая видеоуроки на канале «Notefull»* в ютубе и читая книгу «Cracking the Toefl IBT, Princeton Review»* », — говорит студент.
(*Notefull — канал на ютубе по подготовке к официальному тесту TOEFL
*Cracking the Toefl IBT, Princeton Review — книга по подготовке к официальному тесту TOEFL )
Во втором туре студента ожидают экзамены по математике, истории и английскому языку.
Эдильбек отметил, что экзамены требуют очень хорошей подготовки студента и владение материалом 11 класса.
Заключительным этапом является отбор, проводимый венгерской стороной и окончательное решение о присуждении стипендий
«Не бойтесь подавать заявку. Даже если вы думаете, что не пройдете, вам нечего терять. Но если вас примут, у вас будет отличная возможность повидать студенческую жизнь Европы», — советует Эдильбек.
Обучение в вузах Европы по программе Erasmus+
Erasmus+ — программа европейского союза, предоставляющая возможность проведения одного семестра в европейском вузе, покрывающая всю стоимость обучения и проживания.
Для прохождения программы Erasmus +, студенту нужно пройти три этапа. Первый этап – это официальный тест TOEFL.
Финалистка европейской программы обмена Erasmus + Адинай Нурлан кызы говорит, что для успешной сдачи теста TOEFL нужно уделять много времени английскому языку и практиковать его с носителями языка.
Второй этап состоит из сдачи документов, сертификатов, табеля успеваемости, рекомендательных писем и мотивационного письма.
По словам Адинай, в мотивационном письме важно указать конкретные цели — что вы хотите получить от такого опыта, к чему стремитесь в жизни и как вам поможет данная программа.
Третий, итоговой этап, представляет собой интервью и анализ всех результатов за предыдущие этапы.
Адинай говорит, что пройти программу ей удалось со второй попытки.
«Обучаясь на первом курсе Кыргызского Экономического Университета я подала заявку в программу Erasmus +. Но мне удалось попасть только в резерв. На втором курсе я снова решила испытать себя и мне это удалось. На третьем курсе я полетела в Германию и обучалась там в «Hochschule Ludwigshafen am Rhein»», — рассказала Адинай.
По словам девушки, все предметы в учебном заведении проходили на английском языке, а в свободное время была возможность учить и немецкий язык.
«По началу конечно очень сложно привыкнуть к новой обстановке. Ты одна и никого больше, за каждый свой шаг, ты отвечаешь сама. Но это были не просто трудности, а большой жизненный опыт. Тот опыт, который показывает, насколько нужно быть самостоятельной», — сказала Адинай.
Над текстом работали студентки школы «Клоопа» Ангелина Клименко и Яна Мырзакматова.