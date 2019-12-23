К поступлению в зарубежный вуз нужно готовиться заранее — дополучать нужные знания, собирать документы и деньги. Поступить в иностранный вуз, в том числе на бесплатное обучение, вполне реально. Kloop.kg публикует советы от студентов, успешно поступивших в зарубежные университеты по международным программам.

Вопрос обучения за границей всегда актуален для кыргызских студентов, которые хотят пожить за рубежом и усовершенствовать свое знание иностранного языка. Существуют специальные программы студенческого обмена. Программы предоставляют студенту полное финансирование, что включает оплату обучения, проживания, медицинскую страховку и транспорт. Каждому студенту выдается ежемесячная стипендия и средства на покупку учебной литературы.

Фото: Global Ugrad

Обучение в США по программе Global Ugrad

Международная программа Global Ugrad – это программа финансируемая правительством США, которая даёт возможность студентам Кыргызстана пройти обучение в течение одного семестра или полного академического года в вузах США.

Эльнура Алинова — финалистка Global Ugrad. В 2017 году она успешно прошла все этапы отбора и поступила в американский университет “Castleton University” в штате Вермонт. Эльнура говорит, что для успешного прохождения программы студенту необходимо показать высокую успеваемость в учебе, активность в социальной жизни, а также хорошие знания английского языка.

Отбор участников состоит из трёх этапов: подача заявки, сдача теста TOEFL и интервью с экспертной комиссией.

Для подачи заявки необходимо подготовить следующий пакет:

Заполненная онлайн-анкета;

Мотивационное и тематическое эссе;

Копия паспорта;

Академические транскрипты за годы обучения в университете с переводом на английский язык (студент может прикрепить самостоятельно переведенный транскрипт) ;

Два рекомендательных письма (с переводом на английский язык).

Обязательным условием является сдача теста TOEFL*. Его сдают участники, прошедшие во второй тур. Но по словам Алиновой, это не самое главное.

(*TOEFL — Test of English as a Foreign Language. Официальный тест, определяющий уровень и навыки английского языка)

«Знание английского языка — не самое главное. Ваши лидерские качества, потенциал, вы как личность, интересуете их больше, чем языковой барьер», — говорит она.

Завершающим этапом является личное интервью с экспертной комиссией, которое проводят представители американского посольства.

Фото: Stipendium Hungaricum Scholarship

Обучение в университете Венгрии со стипендией Stipendium Hungaricum Scholarship

Stipendium Hungaricum Scholarship — венгерская правительственная стипендиальная программа, предоставляющая студентам Кыргызстана бесплатное обучение в университетах Венгрии.

Условия, предоставляемые венгерской стороной:

Бесплатное обучение;

Ежемесячная стипендия на весь период обучения: 40 460 форинтов (138 долларов) для студентов бакалавриата и магистратуры;

Место в общежитии либо сумма до 40000 форинтов (136 долларов) в счет оплаты съемного жилья;