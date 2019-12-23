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К поступлению в зарубежный вуз нужно готовиться заранее — дополучать нужные знания, собирать документы и деньги. Поступить в иностранный вуз, в том числе на бесплатное обучение, вполне реально. Kloop.kg публикует советы от студентов, успешно поступивших в зарубежные университеты по международным программам.

Вопрос обучения за границей всегда актуален для кыргызских студентов, которые хотят пожить за рубежом и усовершенствовать свое знание иностранного языка. Существуют специальные программы студенческого обмена. Программы предоставляют студенту полное финансирование, что включает оплату обучения, проживания, медицинскую страховку и транспорт. Каждому студенту выдается ежемесячная стипендия и средства на покупку учебной литературы.

Фото: Global Ugrad

Обучение в США по программе Global Ugrad

Международная программа Global Ugrad – это программа финансируемая правительством США, которая даёт возможность студентам Кыргызстана пройти обучение в течение одного семестра или полного академического года в вузах США.

Эльнура Алинова — финалистка Global Ugrad. В 2017 году она успешно прошла все этапы отбора и поступила в американский университет “Castleton University” в штате Вермонт.

Эльнура говорит, что для успешного прохождения программы студенту необходимо показать высокую успеваемость в учебе, активность в социальной жизни, а также хорошие знания английского языка.

Отбор участников состоит из трёх этапов: подача заявки, сдача теста TOEFL и интервью с экспертной комиссией.

Для подачи заявки необходимо подготовить следующий пакет:

  • Заполненная онлайн-анкета;
  • Мотивационное и тематическое эссе;
  • Копия паспорта;
  • Академические транскрипты за годы обучения в университете с переводом на английский язык (студент может прикрепить самостоятельно переведенный транскрипт) ;
  • Два рекомендательных письма (с переводом на английский язык).

Обязательным условием является сдача теста TOEFL*. Его сдают участники, прошедшие во второй тур. Но по словам Алиновой, это не самое главное.

(*TOEFL — Test of English as a Foreign Language. Официальный тест, определяющий уровень и навыки английского языка)

«Знание английского языка — не самое главное. Ваши лидерские качества, потенциал, вы как личность, интересуете их больше, чем языковой барьер», — говорит она.

Завершающим этапом является личное интервью с экспертной комиссией, которое проводят представители американского посольства.

Фото: Stipendium Hungaricum Scholarship

Обучение в университете Венгрии со стипендией Stipendium Hungaricum Scholarship

Stipendium Hungaricum Scholarship — венгерская правительственная стипендиальная программа, предоставляющая студентам Кыргызстана бесплатное обучение в университетах Венгрии.

Условия, предоставляемые венгерской стороной:

  • Бесплатное обучение;
  • Ежемесячная стипендия на весь период обучения: 40 460 форинтов (138 долларов) для студентов бакалавриата и магистратуры;
  • Место в общежитии либо сумма до 40000 форинтов (136 долларов) в счет оплаты съемного жилья;
  • Медицинская страховка.

«Первым и пожалуй самым главным плюсом Stipendium Hungaricum Scholarship для меня является хорошая стипендия, которую предлагает данная программа. Это безусловно важно, так как это хорошая возможность не беспокоиться о финансах и сосредоточиться на учебе», — рассказывает Эдильбек Абдырахманов, студент Бизнес-школы Будапешта.

Единственная проблема у студента возникла с проживанием. По его словам, общежития Будапешта для международных студентов имеют плохие условия.

«Решить вопрос с проживанием можно заплатив 6000 сомов в месяц за проживание в частном общежитие или же снять квартиру», — говорит Эдильбек

Получении венгерской стипендии включает в себя несколько этапов.

На первом туре студенту требуется заполнить онлайн-заявку, отправить мотивационное письмо и результаты официального теста TOEFL.

Эдильбек рассказал, что подготовка к сложному тесту не отняла у него много времени.

«К TOEFL я готовился около месяца, просматривая видеоуроки на канале «Notefull»* в ютубе и читая книгу «Cracking the Toefl IBT, Princeton Review»* », — говорит студент.

(*Notefull — канал на ютубе по подготовке к официальному тесту TOEFL

*Cracking the Toefl IBT, Princeton Review — книга по подготовке к официальному тесту TOEFL )

Во втором туре студента ожидают экзамены по математике, истории и английскому языку.

Эдильбек отметил, что экзамены требуют очень хорошей подготовки студента и владение материалом 11 класса.

Заключительным этапом является отбор, проводимый венгерской стороной и окончательное решение о присуждении стипендий

«Не бойтесь подавать заявку. Даже если вы думаете, что не пройдете, вам нечего терять. Но если вас примут, у вас будет отличная возможность повидать студенческую жизнь Европы», — советует Эдильбек.

Фото: Erasmus+

Обучение в вузах Европы по программе Erasmus+

Erasmus+ — программа европейского союза, предоставляющая возможность проведения одного семестра в европейском вузе, покрывающая всю стоимость обучения и проживания.

Для прохождения программы Erasmus +, студенту нужно пройти три этапа. Первый этап – это официальный тест TOEFL.

Финалистка европейской программы обмена Erasmus + Адинай Нурлан кызы говорит, что для успешной сдачи теста TOEFL нужно уделять много времени английскому языку и практиковать его с носителями языка.

Второй этап состоит из сдачи документов, сертификатов, табеля успеваемости, рекомендательных писем и мотивационного письма.

По словам Адинай, в мотивационном письме важно указать конкретные цели — что вы хотите получить от такого опыта, к чему стремитесь в жизни и как вам поможет данная программа.

Третий, итоговой этап, представляет собой интервью и анализ всех результатов за предыдущие этапы.

Адинай говорит, что пройти программу ей удалось со второй попытки.

«Обучаясь на первом курсе Кыргызского Экономического Университета я подала заявку в программу Erasmus +. Но мне удалось попасть только в резерв. На втором курсе я снова решила испытать себя и мне это удалось. На третьем курсе я полетела в Германию и обучалась там в  «Hochschule Ludwigshafen am Rhein»», — рассказала Адинай.

По словам девушки, все предметы в учебном заведении проходили на английском языке, а в свободное время была возможность учить и немецкий язык.

«По началу конечно очень сложно привыкнуть к новой обстановке. Ты одна и никого больше, за каждый свой шаг, ты отвечаешь сама. Но это были не просто трудности, а большой жизненный опыт. Тот опыт, который показывает, насколько нужно быть самостоятельной», — сказала Адинай.

Над текстом работали студентки школы «Клоопа» Ангелина Клименко и Яна Мырзакматова. 

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