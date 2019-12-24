Мэрия Кочкор-Аты Ноокенского района Джалал-Абадской области запустила проект «Безопасный город». Внедрением проекта занималась ошская компания «Хай-теч Эмир». На улицах Кочкор-Аты было установлено 106 камер на 16 перекрестках города.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что ему «отрадно, что своими силами к проекту подключаются и другие регионы». Пока Кочкор-Ата запускала проект за свой счет, власти внедряли проект в Оше.

Правительство сообщило, что в Кочкор-Ате «Безопасный город» работает c ноября. А тендер на его реализацию объявили в июле, предложив сумму в 7 694 430 сомов. «Хай-теч Эмир» за исполнение проекта запросила 7 358 000 сомов и победила.

Безопасный город

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». В сентябре 2018 года тендер на установку камер выиграл российский концерн «Вега». В Бишкеке камеры фиксируют семь видов нарушений правил дорожного движения.

В августе МВД Кыргызстана и китайская компания CEIEC заключили договор о поставке камер с распознаванием лиц в Кыргызстан. Эта же компания внедрила систему слежки за населением в Китае и Эквадоре.

Власти хотят запустить «Безопасный город» по всему Кыргызстану до конца 2019 года. По данным Госкомитета информационных технологий и связи, всего на дорогах страны появятся около 270 камер и 40 передвижных мобильных комплексов.

Авторка: Ажар Бакирова