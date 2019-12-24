Сооронбай Жээнбеков принял Мухайё Муминову, супругу пограничника Равшана Муминова, погибшего в ходе конфликта сентябрьского конфликта на кыргызско-таджикской границе.
Президент выразил Муминовой соболезнования и сказал, что Равшан Муминов совершил героический поступок, отдав жизнь, защищая границы Кыргызстана.
Муминова посмертно наградили медалью «Эрдик» — ее передали Мухайё Муминовой. Семье пограничника пообещали оказать «всю необходимую помощь» со стороны госорганов.
Правительство Кыргызской Республики уже выделило 2 миллиона сомов семье погибшего для приобретения жилья.
Муминов погиб 16 сентября, когда на участке кыргызско-таджикской границы близ села Максат Лейлекского района произошла перестрелка. По данным кыргызского Минздрава, там получили ранения 13 человек. По данным таджикской стороны, ранения получили 12 человек, погибли три таджикистанца.