Вечером 16 сентября на участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.

Кыргызские власти заявили об одном погибшем – им стал военнослужащий Равшан Муминов. По данным минздрава, 13 человек получили ранения, среди них есть 12-летний ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В Баткенскую область вылетел премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, вице-премьер-министр Жениш Раззаков, а также глава госпогранслужбы Кыргызстана Уларбек Шаршеев. Абылгазиев встретится с местным населением, а также проведет совещание с властями из-за обострения конфликта на границе.

По поручению спикера парламента Дастана Джумабекова, на место конфликта в Баткенскую область отправилась группа депутатов во главе с заместителем торага Мирланом Бакировым.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков 16 сентября переговорил со своим таджикским коллегой Сироджидинном Мухриддином из-за ситуации на границе. Айдарбеков заявил «о неприемлемости применения огнестрельного оружия таджикскими военнослужащими».

Погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикские военные первыми применили оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай.

Однако таджикская сторона заявила, что обстановка на границе обострилась из-за действий кыргызских военных. По данным пограничных войск ГКНБ Таджикистана, вечером 16 сентября «кыргызстанцы начали строительство неизвестного сооружения вопреки подписанным ранее соглашениям».

«Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения», – заявили таджикские военные. По их данным, всего ранения получили 12 человек.

Таджикское издание «Asia-Plus» сообщило о трех погибших военнослужащих Таджикистана со ссылкой на источники в силовых структурах.