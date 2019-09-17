Госпогранслужба Кыргызстана сообщила «Клоопу», что утром 17 сентября на участке кыргызской-таджикской границы нет «нет скопления людей». В ведомстве ситуацию оценивают как «относительно стабильную».

«Ведутся разъяснительные работы со стороны местных органов власти на местах», — добавили в погранслужбе.

Ожидается, что 17 сентября пройдет встреча между кыргызскими и таджикскими пограничниками.

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе произошла вечером 16 сентября. В результате конфликта погиб один кыргызский военнослужащий. Кроме того, пострадали 13 человек, среди них ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По сообщениям погранслужбы Кыргызстана, первой применила оружие таджикская сторона. Однако погранслужба ГКНБ Таджикистана заявила, что первыми огонь открыли кыргызские военные.

Таджикское издание «Asia-Plus» сообщило о трех погибших военнослужащих Таджикистана со ссылкой на источники в силовых структурах.