Председатель Катранского айылного кенеша Лейлекского района Баткенской области Сапарали Борубаев провел 8 часов на допросе в министерстве внутренних дел.

14 сентября Борубаев заявил в прямом эфире на фейсбуке, что таджикская сторона начала строительство на неописанном участке кыргызско-таджикской границы, а также сказал, что Лейлекский район и три села в Баткенской области могут стать анклавом.

Борубаев не раскрыл деталей допроса, сославшись на обязательство о неразглашении тайны следствия.

На момент публикации материала, пресс-служба МВД оказалась недоступной для комментариев.

Обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась 14 сентября. По версии кыргызских властей, тогда граждане Таджикистана начали строительство на неописанном участке границы.

Вечером 16 сентября на участке кыргызско-таджикской границы близ села Максат Лейлекского района произошла перестрелка. По данным кыргызского Минздрава, 13 человек получили ранения. Таджикские власти заявили о 12 пострадавших.

По сообщениям погранслужбы Кыргызстана, первой применила оружие таджикская сторона. Однако погранслужба ГКНБ Таджикистана заявила, что первыми огонь открыли кыргызские военные. По данным таджикской стороны, ранения получили 12 человек.

Таджикское издание «Asia-Plus» сообщило о трех погибших военнослужащих Таджикистана со ссылкой на источники в силовых структурах.