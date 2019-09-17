Митинг, в котором приняли участие около 20 человек, прошел в Бишкеке 17 сентября. Собравшиеся у здания парламента потребовали «решительных действий по урегулированию конфликта без каких-либо территориальных уступок».

Милиционеры задержали четверых участников пикета, провели с ними «разъяснительную беседы» и отпустили.

«Если проводят митинг, подали бы уведомление, но так как нет ни уведомления, ни извещения, с ними была проведена профилактическая беседа», — сообщили в ГУВД Бишкека.

Один из организаторов митинга Урмат Джаныбаев сообщил в фейсбуке, что митингующие направились от парламента к зданию Первомайского акимиата. Джаныбаев заявил, что митинг «согласован», однако в милиции это опровергли.

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе произошла вечером 16 сентября. В результате конфликта погиб один кыргызский военнослужащий. Кроме того, пострадали 13 человек, среди них ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По сообщениям погранслужбы Кыргызстана, первой применила оружие таджикская сторона. Однако погранслужба ГКНБ Таджикистана заявила, что первыми огонь открыли кыргызские военные. По данным таджикской стороны, ранения получили 12 человек.

Таджикское издание «Asia-Plus» сообщило о трех погибших военнослужащих Таджикистана со ссылкой на источники в силовых структурах.