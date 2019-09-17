Президент Сооронбай Жээнбеков 17 сентября встретился с руководителем аппарата президента Досалы Эсеналиевым, секретарем Совета безопасности Дамиром Сагынбаевым, министром иностранных дел Чынгызом Айдарбековым и заведующим отделом внешней политики аппарата президента Данияром Сыдыковым.

Жээнбекову доложили о ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Глава государства заявил, что получал «полную оперативную информацию» с момента начала конфликта, а также добавил, что его дальнейшая эскалация недопустима. Он поручил проводить разъяснительные работы с местным населением.

«Урегулирование ситуации должно проходить строго в рамках международного права и ранее достигнутых договоренностей, о чем не раз отмечалось в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — заявил он.

Жээнбеков также выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего Равшана Муминова.

Вечером 16 сентября на участке кыргызско-таджикской границы близ села Максат Лейлекского района произошла перестрелка. По данным кыргызского Минздрава, 13 человек получили ранения. Таджикские власти заявили о 12 пострадавших.

По сообщениям погранслужбы Кыргызстана, первой применила оружие таджикская сторона. Однако погранслужба ГКНБ Таджикистана заявила, что первыми огонь открыли кыргызские военные. По данным таджикской стороны, ранения получили 12 человек.

Таджикское издание «Asia-Plus» сообщило о трех погибших военнослужащих Таджикистана со ссылкой на источники в силовых структурах.